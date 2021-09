Italia.- El gurú detrás de la comunicación de Matteo Salvini, investigado por venta y posesión de drogas

Luca Morisi, el gurú detrás de la estrategia de comunicación en redes sociales del líder del partido de ultraderecha Liga, Matteo Salvini, está siendo investigado por la Fiscalía de Verona por venta y posesión de drogas, según ha recogido la prensa italiana.

La información avanzada por 'La Repubblica' e 'Il Corriere della Sera' señala que los Carabinieri han encontrado sustancias ilícitas en su caserío de la localidad de Belfiore, en Verona. Además, tres jóvenes detenidos en agosto han asegurado haber obtenido presuntamente sustancias por parte de Morisi.

Morisi dejó su cargo en la Liga el 1 de septiembre, aunque esta información se conoció a mediados de la semana pasada. Alegó "cuestiones personales" y rechazó la existencia de problemas a nivel político. "Sólo necesito desconectar", dijo, sin proporcionar más detalles y afirmando que se trataba de un "momento muy doloroso" en su vida.

"No he cometido ningún delito", ha indicado este lunes en un comunicado. "La historia personal que me preocupa representa una grave caída como hombre", ha agregado, antes de pedir disculpas por su "debilidad" y "errores" a Salvini y a la Liga.

Salvini ha señalado que "cuando un amigo se equivoca y comete un error que tú no esperabas, y Luca se ha lastimado más que a los demás, primero te enojas con él, y mucho". "Pero luego te acercas a él para ayudarlo a levantarse", ha explicado en una publicación en Facebook, donde ha incidido en que "la amistad y la lealtad" son "la vida" para él.

"Quiero volver a verte pronto con esa sonrisa. Te quiero amigo mío, puedes contar conmigo. Siempre", ha agregado, junto a una foto en la que puede verse a ambos.

Morisi, de 48 años, lleva junto a Salvini desde 2013. Trabajó junto a él en el Ministerio del Interior italiano, donde creó un grupo de trabajo para gestionar la imagen en redes sociales de Salvini. En pocos meses, el líder de la Liga logró millones de seguidores.