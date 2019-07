Istúriz dice que PPE no cederá la presidencia de la Comisión y arremete contra Macron: Quiere imponer su santa voluntad

El secretario general del Partido Popular Europeo (PPE), Antonio López-Istúriz, ha afeado este martes al presidente de Francia, Emmanuel Macron, la dilatación de las negociaciones para repartir los altos cargos de las instituciones comunitarias y le ha reprochado que quiera imponer "su santa voluntad en Europa".

"La UE es una unión de 27 estados, no de uno, y es algo que Macron acabará entendiendo", ha señalado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, arremetiendo contra el presidente galo.

"Le queremos mucho y le apoyamos cuando ganó las elecciones francesas hace dos años, pero esto no es Francia", ha justificado López-Istúriz, insistiendo en que no puede hacer "lo que quiera" en la Comisión Europea porque el grupo Liberal ha quedado como tercera fuerza y "no puede exigir a un candidato" para la presidencia de la Comisión.

Así, el eurodiputado 'popular' ha rechazado el pacto entre socialistas y liberales, que quieren hacer presidente de la Comisión al candidato socialdemócrata, Frans Timmermans, que fue vicepresidente primero de la Comisión en la anterior legislatura. "El PSE no ha ganado las elecciones y por tanto, no puede imponer a su candidato", ha denunciado López-Istúriz sobre esta maniobra.

"El PPE ha ganado las elecciones y siempre hemos dicho que quien ganara podría pedir la presidencia", ha justificado, al tiempo que recalcaba que Timmersmans "no solo no ha ganado las elecciones y no se merece el poder", sino que a su juicio, "sería matar el proceso de democratización de elegir al presidente de la Comisión Europea".

PPE NO VA A CEDER LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN

En este sentido, el secretario general del PPE ha defendido la candidatura del eurodiputado alemán Manfred Weber para ostentar la presidencia de la Eurocámara y suceder a Jean Claude Junker. "Weber fue elegido democráticamente por el PPE y es el líder del partido que ha ganado las elecciones", ha indicado.

"Estamos dispuestos a hablar con otras fuerzas políticas, pero no vamos a ceder la presidencia porque el PPE ha ganado las elecciones y la joya de la corona es para el PPE", ha asegurado López-Istúriz, insistiendo en la candidatura de Weber para presidir la Comisión Europea.

Con todo, López-Istúriz ha rechazado negociar con partidos euroescépticos. "Aquí no se acepta gente de extremos que no sea proeuropea, porque no tienen ni voz ni voto", ha avisado. "Nosotros defendemos un proyecto europeo coaligado con las fuerzas que quieren construir y no destruir la Unión Europea", ha asegurado.

"PUIGDEMONT ESTÁ DANDO UNA IMAGEN DE ESPAÑA PATÉTICA"

Por otro lado, el secretario general del PPE ha defendido que el expresident Carles Puigdemont, que se encuentra fugado de la justicia, no pueda ser eurodiputado, porque así lo decidió el Tribunal Europeo de Justicia, y según el europarlamentario está dando una imagen "patética" de España.

"Me alegro de que Puigdemont y Junqueras no puedan ser eurodiputados", ha señalado López-Istúriz en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, mientras aseguraba que tener a "estos presos y huídos de la justicia representando a todos los españoles en el Parlamento Europeo es patético".

El Tribunal Europeo de Justicia rechazó ayer el recurso presentado por Puigdemont y el exconseller Toni Comín, para tomar posesión de sus actas de europarlamentarios. Ambos presentaron este lunes un último recurso ante la justicia europea, pero Luxemburgo les cerró las puertas a la Eurocámara.

El eurodiputado ha asegurado que el PPE está trabajando en la Comisión Europea para que las "payasadas" de los partidos independentistas tengan la "menos repercusión posible". En este sentido, ha criticado que los "shows que está montando Puigdemont" a las puertas del Parlamento Europeo "entrando y saliendo, afecta muchísimo a la imagen y a la seriedad de España".

"Los partidos nacionalistas acusan a la justicia española de manipulación dando una imagen triste fuera de España, como una especie de dictadura bananera", ha afeado López-Istúriz a las formaciones independentistas, al tiempo que defendía que los partidos que quieren la "desmembración" de España y de la Unión Europea, "no deberían tener cabida en acuerdos".