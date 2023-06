Israel/Líbano.- Hezbolá asegura haber derribado un dron del Ejército de Israel que entró en Líbano

Las FDI confirman que el aparato "ha caído en territorio libanés" y niega que pueda haber "una filtración de información"

El partido-milicia chií libanés Hezbolá ha asegurado este lunes haber derribado un dron de Israel que presuntamente entró en espacio aéreo de Líbano, en medio de las tensiones bilaterales durante las últimas semanas.

"Un dron del Ejército de ocupación ha sido derribado tras penetrar en espacio aéreo libanés cerca de la localidad de Zibqin, al sureste de Tiro", ha dicho la portavocía del ala militar del grupo, según ha recogido la cadena de televisión Al Manar, vinculada a Hezbolá.

Por su parte, el Ejército de Israel ha confirmado en un mensaje en su cuenta en la red social Twitter que el aparato "ha caído en territorio libanés" durante "una actividad rutinaria". "No hay temores de que se pueda filtrar información de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)", ha especificado.

Las FDI denunciaron la semana pasada que Hezbolá había instalado varias tiendas de campaña en el lado israelí de la Línea Azul --la frontera entre ambos países-- en las que hay "personas armadas" y denunció que este acto "va contra el Derecho Internacional".

"Es una acción provocativa", afirmó el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) Daniel Hagari durante un acto con medios de comunicación, entre ellos Europa Press, al tiempo que aseguró que las autoridades israelíes han presentado "todas las pruebas" a la Fuerza Interina de Naciones Unidas para Líbano (FINUL).

"Tiene que haber una aplicación de la ley. Si no, no dejaremos que Hezbolá esté ahí", sostuvo. "Hemos pedido que la FINUL quite las tiendas. Si la ONU y Líbano no hacen nada, no permitiremos que haya tiendas con personas armadas de Hezbolá. Intentaremos hacerlo de forma pacífica, y espero que así sea, pero no permitiremos que sigan ahí", zanjó.

El jefe de la Dirección de Inteligencia Militar del Ejército israelí, Aharon Haliva, indicó en mayo que el líder de Hezbolá, Hasán Nasralá, "está cerca de cometer un error que podría sumir a la región en una gran guerra. Está cerca de cometer este error desde Líbano o Siria", si bien el grupo alertó de que son los líderes israelíes los que "deberían ser cuidadosos y no hacer cálculos equivocados".