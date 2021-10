Israel/Irán.- Israel pone en alerta a sus embajadas por posibles amenazas terroristas por parte de Irán

El Gobierno de Israel ha puesto en alerta a sus embajadas en el mundo por posibles amenazas terroristas por parte de Irán, según ha informado la cadena de televisión israelí Channel 12, tras el arresto de una persona por un supuesto plan para asesinar a un empresario israelí en Chipre.

Según las informaciones publicadas por Channel 12, recogidas por 'The Times of Israel', los diplomáticos israelí han recibido un aviso para permanecer en máxima alerta ante posibles ataques. Israel ha acusado a Irán de estar detrás del plan para intentar asesinar al empresario en Chipre, si bien las investigaciones no han concluido.

La alerta ha sido emitida después de que el jefe del Ejército de Israel, Aviv Kohavi, asegurara el martes que el país mantendrá sus operaciones "para destruir las capacidades de Irán", incluido su programa nuclear, tras las críticas de Teherán sobre la supuesta implicación israelí en varios actos de sabotaje.