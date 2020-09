Israel y EAU firmarán la semana que viene en la Casa Blanca el acuerdo para normalizar sus relaciones

Los gobiernos de Israel y Emiratos Árabes Unidos (EAU) firmarán la semana que viene en la Casa Blanca el histórico acuerdo con el que normalizarán sus relaciones diplomáticas, según ha anunciado este martes el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

"Me enorgullece viajar a Washington la semana que viene a invitación del presidente (estadounidense, Donald) Trump y participar en la histórica ceremonia en la Casa Blanca para el establecimiento de un acuerdo de paz entre Israel y EAU", ha señalado Netanyahu a través de su cuenta en la red social Twitter.

Fuentes de la Casa Blanca citadas por el diario israelí 'The Times of Israel' han indicado que la ceremonia tendrá lugar el 15 de septiembre, si bien por el momento no ha habido confirmación oficial sobre este extremo.

Israel y EAU anunciaron el 13 de agosto un histórico acuerdo en el que Estados Unidos hizo las veces de mediador. Además de pactar el inicio de las relaciones diplomáticas, el texto también incluía el compromiso para que el Gobierno de Netanyahu paralizase la posible anexión de zonas de Cisjordania.

Sin embargo, el primer ministro israelí destacó horas después que el acuerdo "no supone cambios" a sus planes para anexionar zonas de Cisjordania, algo que "se llevará a cabo con total coordinación con Estados Unidos".

Por su parte, la Autoridad Palestina tildó el acuerdo de "agresión contra el pueblo palestino" y "traición a Jerusalén". "Este acuerdo es un reconocimiento 'de facto' de Jerusalén como capital de Israel", criticó Nabil Abú Rudeina, portavoz del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas.