Israel.- El ultra Ben Gvir queda excluido de las reuniones de seguridad del Gobierno israelí entre críticas del Likud

Fuentes del partido del primer ministro Netanyahu aseguran que el ministro convierte encuentros de máxima seriedad en un "patio de colegio"

El ministro de Seguridad Nacional de Israel y emblema ultranacionalista, Itamar Ben Gvir, ha vuelto a quedar excluido de las reuniones del consejo de seguridad del Gobierno israelí por su falta de seriedad en unos encuentros donde plantea soluciones incompatibles con los propósitos del primer ministro, Benjamin Netanyahu.

Fuentes del partido del mandatario, el Likud, lamentan al 'Yedioth Aharonoth' que Ben Gvir convierte estas reuniones en un "patio de colegio" al proponer opciones extremadamente radicales a la hora de defender los intereses del país, que desatarían la condena internacional.

"No deja de proponer asesinatos selectivos, bloqueos a los trabajadores de Gaza o extraños toques de queda en Cisjordania. No entiende que propuestas como esta no cuelan en ninguna parte y desde luego no son recibidas con calidez fuera de nuestras fronteras", ha explicado una fuente del Likud próxima estos encuentros.

Ben Gvir es considerado por altos oficiales israelíes, tanto en el Ejército como en la Policía, como un agitador que ha conseguido el cargo gracias a las enormes concesiones a la ultraderecha que Netanyahu se ha visto obligado a hacer a cambio del poder.

La reunión de seguridad de este domingo ha tenido un carácter particularmente delicado porque Estados Unidos está haciendo importantes esfuerzos para facilitar un acuerdo de normalización de relaciones entre Arabia Saudí e Israel.

Riad ha pedido a cambio importantes avances a la hora de alcanzar una solución de paz al conflicto entre palestinos israelíes con la consecución de un futuro Estado palestino, algo a lo que Ben Gvir y el resto de ultranacionalistas se oponen como cuestión de principios fundamentales.