Israel.- El presidente de Israel insta a la coalición y a la oposición a retomar el diálogo sobre la reforma judicial

El presidente israelí, Isaac Herzog, ha instado a la coalición y a los partidos opositores a que retomen el diálogo sobre la reforma judicial después de que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, haya anunciado que impulsará de forma unilateral distintos aspectos de la polémica medida.

"Siempre he creído, y hoy más que nunca, que el diálogo es la mejor solución para el Estado de Israel. Reitero mi llamamiento a mostrar responsabilidad nacional y continuar el fructífero y sustantivo diálogo que se llevó a cabo en los últimos meses", ha indicado, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

Herzog ha asegurado que, aunque ha habido "discusiones internas", no se ha concretado una agenda para volver a discutir la reforma judicial. Mientras Netanyahu ha anunciado que no contará con la oposición, los líderes opositores se han retirado de las negociaciones, asegurando además que no había acuerdo previo.

"No hay acuerdos y no hubo ninguno", ha destacado el líder de la oposición, Yair Lapid, agregando que la única razón por la que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, volvió a poner sobre la mesa la reforma judicial es porque "perdió el control de su coalición".

Esto se produce después de que Netanyahu anunciara el domingo su decisión de impulsar el proceso de manera unilateral tras la ruptura de las conversaciones con la oposición, que le recriminaba sus intentos de retrasar la convocatoria para elegir al segundo miembro del Comité de Nombramientos Judiciales, encargado de elegir a los jueces.

El órgano está integrado por dos ministros, dos parlamentarios, tres jueces del Supremo y dos representantes del Colegio de Abogados. Una votación el miércoles validó a una candidata opositora como mienbro del comité, que era una de las condiciones que pedía la oposición para retomar las negociaciones sobre la reforma judicial.

Sin embargo, otra de las candidatas fue rechazada y la elección se demorará al menos un mes. La oposición recriminó así los intentos de Netanyahu de retrasar la convocatoria, tras lo que decidió retirarse de las negociaciones sobre la reforma.

Israel ha vivido meses de continuas protestas contra la reforma judicial impulsada por Netanyahu, cuyo objetivo es dar el control del Comité de Nombramientos Judiciales al partido o coalición gubernamental, que podría también ordenar el cese de jueces en todos los tribunales, ya que el citado organismo tiene autoridad para ello, sin necesidad de un consenso con los representantes del aparato judicial.