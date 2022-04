Israel.- La Lista Árabe Conjunta suspende su participación en el Gobierno por las recientes tensiones en Jerusalén

El partido israelí Lista Árabe Conjunta ha anunciado su decisión de suspender de forma temporal su participación en la coalición de Gobierno ante los últimos enfrentamientos en la Explanada de las Mezquitas por la irrupción de agentes de las fuerzas de seguridad en la zona, conocida como Monte del Templo por los judíos.

La decisión de la formación, que cuenta con cuatro escaños en el Parlamento de Israel, no tiene un impacto directo debido a que la Knesset se encuentra en receso debido a las fiestas del Pésaj, si bien amenaza con terminar de desequilibrar al Ejecutivo, que hace dos semanas perdió su mayoría de un escaño en el organismo legislativo.

La Lista Árabe Conjunta ha denunciado en los últimos días la violencia ejercida por agentes contra fieles musulmanes en la Explanada de las Mezquitas y uno de sus parlamentarios ha amenazado con abandonar la coalición, si bien el líder del partido, Mansur Abbas, ha hecho llamamientos a la calma para mantener la estabilidad de la misma.

La decisión ha sido adoptada por el Consejo de la Shura del Movimiento Islámico del Sur, la organización en la que se encuadra el partido. Esta organización, fundada en los años ochenta, se encuentra dividida en dos ramas, siendo la del norte la considerada como más radical e incluso ilegalizada en 2015 por presuntos lazos con el terrorismo.

La Knesset no volverá a reunirse hasta el 9 de mayo y fuentes de la Lista Árabe Conjunta esperan que la situación se haya calmado para entonces, si bien se espera que la oposición aproveche la situación para aumentar la presión sobre el primer ministro, Naftali Bennett, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

En este sentido, el parlamentario Ualid Taha, miembro de la Lista Árabe Conjunta, ha señalado que la coalición se encuentra "aparentemente" dirigida hacia el colapso. "Pensamos que este Gobierno se comportaría de forma diferente", ha dicho, antes de achacar las últimas tensiones a las visitas "provocativas" por parte de judíos a la Explanada de las Mezquitas.

El acuerdo de coalición, que puso fin a doce años de gobierno de Benjamin Netanyahu, está integrada por una variopinta amalgama de partidos, entre ellos el izquierdista Meretz, Azul y Blanco, de centro-derecha, el ultraderechista Yisrael Beitenu y la Lista Árabe Conjunta, que entró por primera vez en un Ejecutivo en Israel.