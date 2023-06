Israel.- Casi 100.000 personas se manifiestan en Israel contra la reforma judicial

Casi 100.000 personas han protestado este sábado por 23ª semana consecutiva en Israel contra la reforma judicial impulsada por el primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, y tan solo unos días antes de una votación en la Knesset sobre la composición del Comité de Selección Judicial.

Las manifestaciones, cifradas entre 74.000 personas --según la televisión israelí-- y 100.000 personas --según los organizadores--, comenzaron con una "conmemoración silenciosa" en honor a las víctimas por ataques perpetrados por palestinos en las últimas semanas, que suman un total de 102 fallecidos desde principios de año, según el diario 'The Times of Israel'.

Además, durante la manifestación principal en Tel Aviv, capital de Israel, se han podido ver carteles que comparaban a la comunidad árabe con "ciudadanos de segunda clase".

"Estamos decididos y salvaremos la democracia. Netanyahu sabe que si lo vuelve a intentar --en referencia a aprobar la reforma--, se topará con un muro de hierro. Todavía no hemos ganado la batalla. (...) No debemos caer en ilusiones. Debemos intensificar las protestas y poner fin a las negociaciones de inmediato. (...)Deben intensificarse y convertirse en un levantamiento civil, una desobediencia civil no violenta", ha pedido el ex primer ministro Ehud Barak durante una manifestación en la ciudad de Haifa.

Israel ha vivido semanas de continuas protestas contra la reforma judicial impulsada por Netanyahu, cuyo objetivo es que el Gobierno tenga el poder de elegir a la mayoría de los jueces, incluidos a los del Tribunal Supremo.

Los críticos de esta reforma argumentan que se trata de un ataque al equilibrio de poderes de Israel, fundamentalmente a las bases en las que se asienta la democracia, ya que concede al Parlamento una influencia inusitada para revocar decisiones judiciales.