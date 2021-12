Isabel Rodríguez: La recuperación del empleo "no es fruto de la casualidad"

La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha defendido hoy el papel del Ejecutivo en la gestión de la pandemia y ha dicho que la recuperación del empleo no es "fruto de la casualidad, sino de la determinación.

Durante su intervención en el Congreso Provincial del PSOE de Huelva, Rodríguez ha señalado que el PSOE ha tenido que gobernar algo que no había ocurrido en los últimos 80 años, pero "cuando se bajaron las persianas y nos metimos en casa, no hubiéramos podido imaginar que apenas 20 meses después España habría recuperado el empleo previo no a la pandemia, sino a la crisis de 2008.

Para la portavoz del Gobierno, que haya 20 millones de ocupados hoy en España no fue fruto de la casualidad, sino de la determinación, del liderazgo de un Gobierno".

Ha defendido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue el primero que dijo que había que abordar la crisis desde la perspectiva europea, y hoy somos el primer país de Europa en gestión de fondos de recuperación, 10.000 millones de euros que están aquí en España.