Isabel Rodríguez asegura que el "matrimonio" PP-Vox "impide" a los populares una relación con el independentismo catalán

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez ha manifestado que el Partido Popular "se ha casado con Vox" y eso "le ha impedido un nuevo matrimonio o una relación extramatrimonial con el independentismo catalán".

La ministra ha hecho estas declaraciones este miércoles en un paseo electoral por las calles del casco urbano de Pontevedra.

Sobre la participación del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la campaña de las autonómicas gallegas ha dicho que "Galicia se merece políticos que les digan la verdad, políticos que dejen de mentirles" y que tampoco necesita "políticos que intenten alterar la convivencia entre los españoles como ha hecho Feijóo".

Según Rodríguez, en los últimos días, el líder de los populares "lo que ha hecho es desvelar lo que ya se sabía". "Y es que no dejó de ser presidente porque no quiso, sino que no fue presidente porque no pudo aunque estaba dispuesto a todo aquello que critica, aquello por lo que nos han perseguido los socialistas, por lo que han asediado nuestras sedes", ha asegurado.

Concretamente, la ministra socialista ha recalcado que el PP "ha estado hablando con el independentismo" porque "le hubiera gustado poder apoyarse en ellos". Algo que no ha podido hacer porque, según ha apuntado, "ha tenido un inconveniente no menor y es que ya había hecho una apuesta previa que también marcará su destino", ha afirmado en referencia a "ese matrimonio con la extrema derecha en nuestro país nada más llegar a la calle Génova".

Para Isabel Rodríguez "eso le condicionó, se casó con Vox" algo que, según ha añadido, "le ha impedido un nuevo matrimonio o una relación extramatrimonial con el independentismo catalán".

Frente a esto, la ministra de Vivienda ha asegurado que van a seguir trabajando "por la convivencia" en España y en Cataluña" y para ello van a denunciar "esta gran mentira de Feijóo".

En este sentido ha recordado que el presidente del PP "si no le echaba la culpa al Google, se la echaba a un teletipo" y ahora lo hace con "los 16 periodistas que escucharon de su boca cómo estuvo dispuesto a pactar con el independentismo para conseguir el Gobierno de España".