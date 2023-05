Isa Serra (Podemos) dice que es "fundamental" que la ley estatal de Vivienda se aplique en Navarra

La portavoz nacional de Podemos, Isa Serra, ha afirmado este viernes en Pamplona que la ley estatal de Vivienda "es un éxito del Gobierno de coalición", pero que "ahora hay que aplicarlo en las comunidades autónomas, y es fundamental que en Navarra se aplique".

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, junto a la candidata de Contigo Navarra a la Presidencia del Gobierno foral, Begoña Alfaro.

"La ley de vivienda es un éxito del Gobierno de coalición gracias a las movilizaciones que ha habido por el derecho a la vivienda desde hace muchos años en este ciclo político, también gracias a la existencia de Unidas Podemos dentro del Gobierno de coalición, pero ahora hay que aplicarlo en las comunidades autónomas y es fundamental también que en Navarra se aplique para garantizar una bajada de los precios del alquiler, para aplicar las zonas tensionadas y que se garantice unos alquileres accesibles para el conjunto de la ciudadanía y, desde luego, para que se paralicen los desahucios sin alternativa habitacional, porque es una vulneración gravísima de los derechos humanos", ha manifestado.

Además, Serra se ha pronunciado sobre "el hecho de que el Banco Central Europeo vaya a seguir subiendo los tipos de interés". "Nosotros no compartimos la deriva del Banco Central Europeo de subir los tipos de interés. Es una política restrictiva que tiene enormes consecuencias negativas para el conjunto de la ciudadanía, pero especialmente para el sector público, y especialmente para las mayorías sociales y para las pequeñas y medianas empresas", ha apuntado.

A su juicio, es, "precisamente, en los momentos de dificultad económica", cuando "hay que hacer un esfuerzo". "La cuestión es quién hace ese esfuerzo. Si son los de arriba, si son los que más tienen, o si son las mayorías sociales", ha planteado.

Serra ha apostado por "seguir avanzando", pues "lo que nos están diciendo tanto la política del Banco Central Europeo como los datos de los beneficios de la gran banca de nuestro país es que no es suficiente, que hay que avanzar más". "Pensamos que el Partido Socialista tiene que asumir nuestra propuesta de limitar las hipotecas de tipo variable. También pensamos que tienen que asumir la propuesta de pasar las hipotecas a tipo fijo sin coste para el conjunto de la ciudadanía y sin coste para los hogares y para las familias", ha reivindicado.

Igualmente, ha considerado que "los impuestos a la banca han sido un paso importante, pero se ve, con los datos, que es insuficiente, y sobre todo, que pueden arrimar más el hombro para que el conjunto de la ciudadanía de nuestro país viva mejor". "Por tanto, hay que aumentar esos impuestos a la banca y aplicar la ley de vivienda", ha concluido.

En cuanto al ámbito foral, ha afirmado que es "fundamental" que la coalición Contigo Navarra "saque un buen resultado", pues a su juicio es "una candidatura de unidad". "Quiero felicitarles por ello", ha dicho.

Por su parte, Alfaro ha criticado "que se apunta a una nueva subida de los tipos de interés que va a encarecer todavía más la cuota hipotecaria de los pequeños propietarios, que si ya hace un mes se cifraba la subida en torno a unos 3.000 euros anuales, vemos que esto, lejos de atenuarse, no va a hacer sino incrementarse".

"Todos los indicadores apuntan a ello. Además, tenemos que sumarle el problema que tenemos ya en general, en todo el territorio del Estado, pero en concreto aquí en Navarra también, de la dificultad de nuestros jóvenes y de muchísimas familias navarras de poder acceder a una vivienda en régimen de alquiler", ha subrayado.

A su juicio, "esto no hace sino reforzar" la idea que de que "es imprescindible que redoblemos esfuerzos para, en Navarra, conseguir dos cuestiones". "Primero, ampliar el parque público de vivienda para que todas las familias navarras, para que todos nuestras jóvenes puedan acceder a una vivienda en régimen de alquiler si lo desean, y por otro lado que se declare ya las zonas tensionadas para poder establecer topes a los precios del alquiler", ha explicado.

"No podemos permitirnos que varias generaciones ya no puedan plantear un proyecto de vida digno porque no pueden acceder a una vivienda. De ahí que uno de los tres grandes pactos que proponemos sea por el derecho a la vivienda, para que todos los navarros y navarras tengan acceso en régimen de alquiler o como propietarios a una vivienda a un precio asequible", ha subrayado.