Isa Serra (Podemos) critica la "gravísima vulneración de los DDHH" de Israel con la anexión de zonas de Cisjordania

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, ha rechazado este miércoles los planes del Gobierno de Israel, presidido por Benjamin Netanyahu, de anexionarse los territorios de Cisjordania, del valle del Jordán y Jerusalén-Este, y ha criticado que eso supondría "un expolio de los recursos del pueblo palestino" y una "gravísimo vulneración de los Derechos Humanos".

En una concentración contra la anexión de Cisjordania, la portavoz y secretaria de Formación de Podemos ha mostrado su apoyo a "la sociedad civil palestina" y ha exigido a Israel "que ponga freno a su plan". "De llevarse a cabo, va a suponer un avance en la ocupación ilegal sobre territorio Palestina", ha asegurado.

Según Serra, el Gobierno de Benjamin Netanyahu provocaría, con esta medida, un "expolio de los recursos del pueblo palestino, del agua, la agricultura y una gravísima vulneración de los Derechos Humanos y de los derechos del pueblo palestino". "No podemos mirar hacia otro lado. Es fundamental que la comunidad internacional apoye al pueblo palestino. El Derecho Internacional no puede ser papel mojado", ha reclamado.

Netanyahu planea anexionarse algunas zonas de Cisjordania durante el mes de julio pero no lo hará antes de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dé su visto bueno al plan, según indicó el ministro israelí de Cooperación Regional Ofir Akunis.

En declaraciones a la radio del Ejército, el ministro ha dejado claro que la anexión "definitivamente ocurrirá en el mes de julio" pero Israel aún no ha recibido la plena conformidad de la Administración estadounidense sobre los detalles del plan por lo que lo más probable es que no se dé ningún paso hasta que Trump no se haya pronunciado sobre el asunto.

El planteamiento de Israel ha generado fuertes críticas a nivel internacional, tanto en gobiernos como en la ONU y organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, al considerar que ponen en peligro la posibilidad de una solución de dos estados.