Isa Serra critica a Cayetana Álvarez de Toledo por utilizar su posición "para atacar los derechos de las mujeres"

La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, ha criticado este sábado que la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, utilice "su posición de poder y su posición en las instituciones para atacar los derechos de las mujeres y el avance de las mujeres con el feminismo".

Así lo ha expresado Serra tras ser preguntada sobre las declaraciones de Álvarez de Toledo en el debate electoral celebrado el viernes, donde aseguró que "no todo lo que no sea un sí es un no".

"Me parece una vergüenza y no se entera de que solo sí es sí", ha insistido Serra.

La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, que ha participado en la concentración 'Los recortes por arriba', ha remarcado que sucesos como el de la última sentencia de la 'manada de Manresa' indican que "queda mucho por hacer frente a la justicia patriarcal".

ECHENIQUE: "SE ESTÁ PREPARANDO UN ACUERDO ENTRE PP Y PSOE"

El secretario de Acción de Gobierno, Acción Institucional y Programa de Unidas Podemos, Pablo Echenique, que también ha participado en la concentración, ha asegurado que se está preparando un acuerdo entre PP y PSOE y que el problema de Cataluña "es el pegamento de la coalición".

"Se está preparando un acuerdo entre PP y PSOE si no, no se entiende que el ministro del Interior compare la violencia en Euskadi con la violencia en Cataluña, pero ese va a ser el relato y la excusa para la coalición", ha remarcado Echenique.

Ha remarcado, además, que el acuerdo entre PP y PSOE no tiene como objetivo solucionar el problema catalán, sino que ese es el "pegamento de la coalición incómoda que han bautizado Felipe González y Mariano Rajoy".

Echenique ha señalado que "si Unidas Podemos está fuerte, Pedro Sánchez no se va a atrever a irse con el PP, porque eso va a significar que el PSOE no vuelva a gobernar en España".

Por su parte, Isa Serra ha asegurado que "si Unidas Podemos está en el gobierno, los recortes serán por arriba y nunca por abajo a las mayorías sociales".

"Los recortes serán a las entidades financieras, a los multimillonarios de este país y nunca por abajo, nunca a las mayorías sociales", ha recalcado Serra.