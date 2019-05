Isa Serra achaca el mal resultado a las difíciles condiciones tras la marcha de Errejón

La cabeza de lista de a la Asamblea de Madrid por Unidas Podemos IU-Madrid en Pie, Isa Serra, ha achacado el mal resultado de la coalición en las elecciones autonómicas a las difíciles condiciones con las que la formación concurría después de que a tres meses de los comicios, Íñigo Errejón abandonara la candidatura y generara una "situación excepcional".

"Hemos afrontado la campaña en condiciones muy muy difíciles, muchos personas pensaban que Podemos iba a desaparecer en la Comunidad de Madrid, pero el espacio político ha resistido, y seguiremos trabajando para mejora la vida de los madrileños los próximos cuatro años", ha aseverado Serra con gesto serio.

Con el 97,85 por ciento escrutado en la Comunidad de Madrid, Unidas Podemos ha obtenido el 5,56 por ciento de los votos, lo que se ha traducido en siete escaños, muy lejos de los 27 que Podemos logró en las autonómicas de 2015.

A la pregunta de hasta qué punto ha influido en esta debaclela marcha de Íñigo Errejón a la plataforma Más Madrid (que ha obtenido 20 escaños), Serra ha puntualizado que queda claro que la división de la izquierda "no ha ampliado el campo político". Así, ha indicado que esto queda patente en la suma de escaños, puesto que Más Madrid y Podemos sumarían 27 escaños, los mismos que logró la formación morada en los anteriores comicios.

Para Serra, los resultados de estas elecciones autonómicas y municipales suponen por un lado la pérdida para la izquierda del Ayuntamiento de Madrid (Carmena no suma con el PSOE) y por otro que no se haya conseguido "echar al PP de la comunidad". "Es muy mala noticia no solo que gobierne el PP, sino que lo haga además con el apoyo de Vox, porque hace que las políticas sean mucho peores para el conjunto de los madrileños", ha añadido.

No obstante, y tras avanzar que evaluarán los resultados con calma, ha indicado que ahora asumen la responsabilidad de seguir trabajando desde la Asamblea "para mejorar la vida de los madrileños y para defender los servicios públicos".

Si bien tras Serra se esperaba la comparecencia en la sede de algún miembro de la dirección de Podemos, finalmente la formación ha decidido que nadie del consejo de coordinación valorara los resultados electorales municipales y autonómicos.