Iryna, ucraniana, en COPE: "Nuestro país no es tan fuerte para luchar contra Rusia si nadie nos defiende"

Madrid ha sido este domingo escenario de una gran manifestación que ha comenzado en la plaza de Colón y ha terminado en la céntrica fuente de Cibeles, que ha acogido a más de 40.000 personas. Todas ellas, en su mayoría ucranianos, han clamado por la libertad de Ucrania y han pedido al presidente ruso, Vladímir Putin, que detenga la guerra. Las fuerzas rusas siguen avanzando por el país pero lo que está claro es que el pueblo ucraniano no está dispuesto a bajar los brazos y rendirse.

En COPE hemos acompañado a Iryna Kovalenko a la manifestación. Ella es ucraniana, tiene 31 años pero lleva 20 viviendo en España. Sentadas en una pequeña mesa de 'El Espejo Nouveau', en pleno paseo de Recoletos y a unos cien metros de la plaza de Colón, Iryna ha asegurado que tenía intención de viajar a Ucrania un día antes de que estallara la guerra en su país. Ella tenía previsto salir de Madrid el día 23. La situación, que ya comenzaba a ser insostenible, le hizo cambiar de idea. "No pintaba bien", ha asegurado, y por miedo a que cerraran el espacio aéreo, decidió no ir. Lo que ella no sabía es que el día 24, tan solo un día después las fuerzas rusas bombardearon aquel aeropuerto.

Su familia está allí, en Ucrania. Nos hemos interesado por ellos y ha asegurado que "están bien". En este sentido, Iryna ha admitido que la situación "da mucho miedo" pero se ha mostrado relativamente tranquila porque su zona, el pueblo en el que está su familia, está 120 kilómetros al sur de Kiev, y las fuerzas rusas "están entrando por el norte". En cualquier caso, Iryna ha asegurado que lo primero y lo que más le interesa ahora mismo, "es que paren esto". A continuación, nos ha contado que su tía está a punto de salir de Ucrania por la frontera con Moldavia, desde donde tiene previsto partir a Rumania.

Iryna ha agradecido a todos los países vecinos "que se están volcando" y ha recordado a su primo, que no puede abandonar el país. "Además de ser chico, forma parte de las Fuerzas Armadas ucranianas, y no puede salir", nos ha contado. Una situación que, desde luego, demuestra la realidad por la que están pasando muchos ucranianos. De hecho, las autoridades están repartiendo armas a todos los civiles que necesiten defenderse y el Ejército ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para resistir. "Se está convocando a los civiles a que preparen cócteles molotov, que hagan barricadas, que hagan todo lo que puedan", ha explicado.

"No están enseñando cómo bombardean, no están enseñando los tanques entrando en las ciudades", ha lamentado Iryna. No obstante, y a pesar de la situación que están atravesando, ha defendido la unidad de su país. "Ucrania no quiere ser Rusia, no quiere que Rusia venga a ayudarle. Somos un país democrático y queremos ser libres", ha clamado la joven. "Hay un sentimiento de que somos independientes, tenemos cultura e idioma propio, estamos más enfocados en tirar hacia Europa más que a Rusia", ha agregado. A su juicio, la única solución es que el pueblo ruso "se ponga en contra de su Gobierno". Algo que "ya está haciendo" pero la realidad es que "a ellos les detienen, a nosotros nos matan" y ha criticado que el único lenguaje que Putin entiende "es el de la fuerza".

"Estamos resistiendo muy bien: civiles, militares, fuerzas especiales, Armada, Ejército... son unos máquinas, pero somos poquitos y somos pequeñitos", ha lamentado. Además, Iryna ha agregado que Ucrania no está en la OTAN "por Rusia" y ha subrayado que "Ucrania no es tan fuerte para luchar contra un país como Rusia si nadie nos defiende". En último lugar, Iryna ha querido hacer "un llamamiento a todos los rusos para que se levanten" contra lo que está ocurriendo en el país. "Por favor", ha pedido.

Tras contestar a nuestras preguntas, Iryna ha tomado su bandera de Ucrania y con el orgullo en sus ojos, hemos emprendido camino a la plaza de Colón, donde miles de ucranianos se han reunido para pedir a Putin que detenga esta masacre. Bajo la consigna "Gloria a Ucrania, gloria a los héroes", Iryna y todos sus compatriotas han pedido ayuda a la OTAN y han mandado fuerza a sus vecinos, amigos y familiares que aún, a día de hoy, siguen resistiendo frente a las fuerzas rusas. Los ucranianos, a pesar de ser menos, han demostrado estos últimos días que son un pueblo unido y fuerte que no está dispuesto a renunciar a su libertad.