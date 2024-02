La irundarra Teresa Errandonea, atleta becada por Basque Team, deja la competición de alto nivel

La atleta irundarra Teresa Errandonea, becada por Basque Team, ha anunciado este jueves su desisión de dejar la competición de alto nivel. "No ha sido nada fácil tomar la decisión, pero no me sentía bien. Necesitaba cerrar esta etapa para poder avanzar. Ahora toca centrarme en otras facetas de mi vida", ha manifestado.

Errandonea ha hecho este anuncio en una rueda de prensa en San Sebastián, acompañada por el director de Actividad Física y Deporte el Gobierno Vasco, Gorka Iturriaga, la coordinadora de Basque Team, Olatz Legarza, el presidente de la Federación Vasca de Atletismo, Juan José Anderez, la gerente de la Unión de Federaciones Vascas, Leire Guerenabarrena, así como por su familia, compañeros y su entrenador, Ramón Cid.

Teresa Errandonea (Irun, 1994) se inició en la práctica del atletismo con ocho años y pronto destacó en las carreras de vallas y el salto de longitud, llegando a ser campeona de España sub-16 en esta última prueba con solo 13 años. Cinco años después se proclamó campeona de España absoluta por primera vez en la prueba de 60 metros vallas en pista cubierta. Durante el resto de su carrera su prueba principal han sido los 100 metros vallas (60 metros vallas en pista cubierta).

Tras alcanzar el mencionando campeonato de España "pasó varias temporadas estancada en sus marcas, por lo que en mayo de 2018 decidió dar un giro" y comenzar a entrenar con el técnico Ramón Cid. En 2019 ganó su segundo campeonato de España, esta vez al aire libre, y en 2020 obtuvo la marca mínima para acudir al Mundial en pista cubierta. Sin embargo, la pandemia de la COVID-19 hizo que este campeonato se suspendiera.

En 2021, con la vuelta de las competiciones internacionales, debutó en el Europeo en pista cubierta, logrando clasificarse para las semifinales de los 60 metros vallas. Ese mismo verano contribuyó con su trabajo en la obtención de la quinta plaza de la selección estatal en el Campeonato Europeo por Naciones al acabar tercera en los 100 metros vallas.

Después compitió en sus primeros Juegos Olímpicos, los de Tokio, aunque sin conseguir pasar de la primera ronda. En la temporada en pista cubierta de 2022 no pudo alcanzar su nivel de años anteriores, pero aun así participó en el Mundial, donde llegó a semifinales. Poco después sufrió una lesión en el sóleo que le impidió competir durante el resto del año. En verano de 2023 formó parte de la selección española en los Juegos Europeos disputados en Cracovia y obtuvo la sexta plaza en la prueba de 100 metros vallas.

La atleta guipuzcoana trabajaba para tratar de clasificarse para los que hubieran sido sus segundos Juegos, los de París, pero las molestias en sus tendones de Aquiles, "han ido minando su ánimo", han señalado desde Basque Team.

Aunque tomar la decisión ha sido "complicado", Teresa Errandonea ha decidido que continuar en esta situación "no hubiera hecho más que seguir minándole psicológicamente". "No ha sido nada fácil tomar la decisión, pero no me sentía bien. Necesitaba cerrar esta etapa para poder avanzar", ha expresado.

"Ahora toca centrarme en otras facetas de mi vida, aunque quiero agradecer el apoyo que he recibido a lo largo de todos estos años, sobre todo en los que he estado inmersa en el alto nivel", ha recalcado.

"EXIGENTE"

El director de Actividad Física y Deporte del Gobierno Vasco, Gorka Iturriaga, por su parte, ha subrayado la importancia de contar con una deportista como Teresa Errandonea en un deporte "tan exigente como lo es el atletismo".

"En todos los deportes incluidos en el programa olímpico lograr la clasificación para los Europeos, Mundiales y sobre todo para unos Juegos no es una empresa fácil, pero hacerlo en un deporte tan severo como el atletismo, lo es aún más. Teresa ha sido nuestra representante en muchas de ellas, por lo que le estamos plenamente agradecidos", ha afirmado.

"Para los integrantes de la fundación Basque Team, que Teresa Errandonea haya sido parte de nuestra familia ha sido un orgullo. Destaca por sus valores, su compromiso y su capacidad de trabajo, siempre realizado cuidando la excelencia y la elegancia, sin querer destacar en exceso", ha añadido Olatz Legarza, coordinadora de Basque Team.