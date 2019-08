La irónica respuesta de un dirigente del PP ante las críticas de la ONU por el pacto de la Comunidad de Madrid

Si desde el inicio de la Democracia la política española ha estado dominada por PSOE y PP, con apoyos puntuales de los nacionalismos cuando las urnas no arrojaban una mayoría suficiente que permitiera gobernar en solitario a una de ambas fuerzas, hoy la división está en dos bloques: el de derechas, compuesto por PP, Ciudadanos y Vox; y el de izquierdas, que lideran el PSOE y Podemos.

Un nuevo escenario que sigue descolocando a propios y extraños, pero que obliga a las principales fuerzas a negociar los gobiernos de los distintos territorios. Si bien la izquierda está teniendo dificultades para forjar una mayoría estable a nivel nacional, tras la negativa de Unidas Podemos de apoyar la investidura del socialista Pedro Sánchez, las tres derechas sí han alcanzado acuerdos en determinados ayuntamientos y CCAA tras los comicios autonómicos y municipales celebrados el pasado 26 de mayo. Han sido los casos del Ayuntamiento de la capital de España y autonomías como Murcia y, esta semana, la Comunidad de Madrid.

El apoyo que ha ofrecido Vox a estos gobiernos, sigue trayendo polémica. De hecho, el pacto que ha permitido a Isabel Díaz Ayuso ostentar la presidencia de la Comunidad de Madrid con el apoyo de Ciudadanos y la formación que dirige Santiago Abascal, ha traído consigo las críticas de la propia ONU. Y es que según Naciones Unidas, este acuerdo vulnera sus recomendaciones sobre el trato a los menores extranjeros no acompañados. Según la ONU, por exigencia de Vox, el futuro Gobierno regional se asegurará que ningún extranjero ingrese en un centro de menores sin que haya sido determinada de forma fehaciente su edad”. Eso significa que la comunidad autónoma, a la que corresponde la tutela de los menores que se encuentran solos, no la asumirá mientras no concluya el proceso para determinar su edad, que puede prolongarse varios días, dejándolo mientras tanto en una situación de desamparo.

La noticia, publicada un día antes de la investidura de Díaz Ayuso, no ha pasado desapercibida para el PP, cuyo Secretario General, Teodoro García Egea, ha respondido a través de su cuenta oficial de Twitter, recordando al PSOE el reciente pacto que ha firmado en Navarra con los herederos de la banda terrorista ETA, Bildu, y que ha permitido a María Chivite ostentar la presidencia de la Comunidad Foral. Así las cosas, Egea ha tirado de ironía para responder a la ONU, señalando que “el pacto del PSOE con Bildu es un ejemplo internacional de respeto... Los gobiernos de la libertad avanzan.”