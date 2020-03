Irlanda realizará 15.000 pruebas diarias de coronavirus como medida de contención de la pandemia

El ministro de Sanidad de Irlanda, Simon Harris, ha anunciado este jueves que unas 15.000 personas serán sometidas diariamente a las pruebas para saber si han sido contagiadas con el nuevo coronavirus, una medida con la que el Gobierno busca reducir el número de infecciones.

Tal y como ha indicado Harris, no se podrá analizar la efectividad de estas medidas hasta que transcurra un periodo de tiempo determinado, por lo que calcula que hasta el 29 de marzo, como mínimo, no se podrá saber "si han funcionado", según informaciones del diario 'The Irish Times'.

Este mismo jueves el Parlamento irlandés ha comenzado a debatir una legislación de emergencia para hacer frente a una situación que, en palabras del presidente de la Cámara Baja, Sean O'Fearghail, "pasará pero dejará una cicatriz en la nación y hará daño a muchos".

Para O'Feaghail, la legislación de emergencia supone un paso adelante en la larga y "exhaustiva" maratón que queda por delante para hacer frente a la crisis. Así, ha indicado que la enfermedad es "cruel y caprichosa" y ha afirmado que deja a sociedades "gravemente afectadas".

"En estos momentos debemos ser sensatos y cautelosos", ha manifestado antes de añadir que "el sentido común y la información veraz deben prevalecer ante el rumor y las redes sociales".

Varios diputados han alertado de que algunos pubs siguen abiertos en localidades como Limerick a pesar de la crisis sanitaria y han expresado su preocupación porque la compañía Aer Lingus siga trasladando turistas a la isla española de Lanzarote "en un momento en que estamos dando claramente indicaciones para que la gente vuelta a casa".

El brote de coronavirus, cuyo epicentro se encuentra en la ciudad china de Wuhan y es ya una pandemia, ha dejado hasta el momento dos muertos y 366 casos en Irlanda.