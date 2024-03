Irídia ve "afectaciones colectivas a los derechos fundamentales" en las protestas en prisiones

El Centre per la Defensa dels Drets Humans - Irídia ha alertado en referencia a las protestas de los funcionarios de prisiones que "el legítimo derecho a la protesta no puede generar afectaciones colectivas a los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad como ya ha ocurrido", ha expresado en un tuit recogido por Europa Press este lunes.

"Estamos estudiando la situación junto con otras entidades de derechos humanos y con la asociación de familias de personas presas de Catalunya", como ha adelantado 'El Periódico', que publica que las entidades estudian denunciarlo judicialmente y ante el Comité Europeo de Prevención de la Tortura.

Irídia ha llamado a que estas afectaciones a los derechos no sigan esta semana, y ha hecho referencia a que "miles de presos no hayan podido salir durante muchas horas de las celdas y en varias prisiones se han cancelado las visitas de familiares, entre otras afectaciones" que estudian, y han recordado que organismos internacionales de derechos humanos recomiendan que los esprais o armas táser no deben utilizarse en espacios de privación de libertad.