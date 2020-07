Iriarte (EH Bildu) acusa al Gobierno de pretender hurtar el derecho a voto a las personas contagiadas por el covid

Otegi dice a los "fascistas que rompen banderolas de presos" que se van a quedar "con el casillero a cero el próximo domingo"

La candidata a lehendakari por EH Bildu, Maddalen Iriarte, ha calificado de "grave e inaceptable", que el Gobierno vasco, según lo anunciado este viernes por la consejera de Salud, Nekane Murga, pretenda "hurtar el derecho democrático al voto a las personas contagiadas por el covid".

EH Bildu ha cerrado la campaña electoral esta tarde en San Sebastián, en un acto en el que han participado Maddalen Iriarte, el coordinador genera de la coalición soberanista, Arnaldo Otegi, y también el exportavoz de la CUP David Fernández.

En su intervención, Iriarte ha advertido de la "anomalía" que supone "estar cerrando la campaña sin ni siquiera saber si la Administración va a garantizar el derecho democrático al voto de todas las personas de este país", ya que, aunque "los portavoces del Gobierno Urkullu dicen que la situación está controlada, los datos contradicen cada vez con más firmeza esas afirmaciones".

Por ello, se ha dirigido en primer lugar "al Gobierno de Mendia y Urkullu" para reclamarle "que hable claro a la gente y le diga cómo va a garantizar el derecho democrático a participar en igualdad de condiciones en las elecciones".

En segundo lugar, ha hecho "un llamamiento a la ciudadanía para que el domingo exprese su indignación en las urnas" porque "es hora de lanzar un mensaje alto y claro a aquellos que han antepuesto sus intereses particulares a la salud de todas las personas".

"Es inadmisible que dos días antes de unas elecciones la coalición de gobierno de Mendia y Urkullu traslade esta clase de incertidumbres a la ciudadanía", ha manifestado.

En esta línea, la candidata a lehendakari de EH Bildu ha recordado que "esta situación tiene responsables con nombre y apellidos", los de quienes "llamaron a unas elecciones a sabiendas de que no se daban todas las garantías sanitarias y democráticas". "Tenían conocimiento de que existía un alto riesgo de rebrotes, no quisieron escuchar las propuestas de la oposición y ahora ni siquiera tienen un plan B para garantizar el derecho al sufragio", ha reprochado.

En su opinión, lo que está ocurriendo evidencia "el descontrol administrativo en torno a las condiciones sanitarias", ya que "cada día aparecen en los medios de comunicación diferentes focos de contagio" mientras hay "un incomprensible baile de cifras y no hay ni información clara ni medidas contundentes para poner fin a este estado general de desasosiego".

OTEGI

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha iniciado su intervención lanzando un mensaje de apoyo a los presos de ETA, y ha dado gracias por su presencia y apoyo en el mitin a Manuel Díaz de Rábago, expresidente de la Sala de los Social del TSJPV.

A lo largo de su discurso, Otegi se ha dirigido a los "fascistas" que rompen banderolas de presos de ETA, en referencia a los dirigentes de Vox Javier Ortega Smith y Macarena Olona, a los que ha acusado de "venir a provocar a este país", y les ha advertido de que les van a dejar "con el casillero a cero el próximo domingo".

Asimismo, ha apuntado, en referencia a la coalición PP+Cs, que les van a dejar "en la mínima expresión, con una representación exigua y mínima". "Porque éste es un país de gente libre, de gente honesta, de gente trabajadora, de gente antifascista, de gente feminista y de gente independentista; gente que no quiere que rompáis banderolas de presos y que no quiere que ningún fascista esté presente en nuestros parlamentos, y que quiere que los presos estén en libertad", ha argumentado.

De cara a los comicios del domingo, el dirigente abertzale ha pedido el voto para EH Bildu porque, según ha dicho, "necesitamos un gobierno que diga la verdad y por eso hay que ir a las urnas a dejar esto muy claro: no nos merecemos gobiernos que no nos digan la verdad".

En este sentido, ha recordado las "cosas" que dijeron a EH Bildu cuando fue la "primera fuerza política" que dijo que había que suspender la campaña electoral por la crisis del covid-19. "Nos llamaron de todo, Nostradamus, alarmistas, catastrofistas, cuánto peor mejor". "Dos mil muertos después, ahora se están produciendo los rebrotes. Lógico, se están produciendo estos rebrotes y tenemos la impresión de que estamos frente a un gobierno que otra vez no controla la situación", ha advertido.

A su juicio, estamos ante un gobierno que "ha antepuesto sus elecciones y sus intereses partidistas a la salud y al bienestar de la gente y esto no nos lo merecemos". "No se lo merece este país. Necesitamos un gobierno que diga la verdad y por eso hay que ir a las urnas a dejar esto muy claro. No nos merecemos gobiernos que no nos digan la verdad y que no cuidan de la gente", ha concluido.