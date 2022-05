Irene Montero pide que el Gobierno garantice que no vuelva a haber espionaje

La ministra de Igualdad, Irene Montero (Unidas Podemos), ha recalcado este miércoles que el Gobierno del que forma parte es el primer interesado en que se depuren responsabilidades políticas por el espionaje a su presidente y una de sus ministras y en garantizar que esto no volverá a ocurrir.

Durante la presentación del Plan Corresponsables, que se estrenará en Canarias, Montero ha reiterado que "hay que investigar a fondo, venga de donde venga, la brecha profunda en la seguridad del Estado" que ha revelado el espionaje a miembros del Gobierno y a cargos públicos, líderes sociales y abogados catalanes, "y asumir todas las responsabilidades políticas que se deriven" de ello.

Preguntada por la posibilidad de que el espionaje proviniese de Marruecos, ha dicho que "hay mucha gente en España que ve difícil esa hipótesis" y ha subrayado que el Gobierno debe "garantizar que pone todos los mecanismos a disposición de la ciudadanía para que esto no vuelva a ocurrir".

Respecto a la legalidad de la comisión de investigación que, entre otros, ha pedido su partido para aclarar estos hechos, Montero ha estimado que hay que "trabajar para esclarecer cuanto antes qué ha ocurrido, porque hay una profunda preocupación en la ciudadana por esta brecha en la seguridad del Estado".

Montero ha afirmado que "es legal que el Congreso, con los votos legítimos de una mayoría parlamentaria, investigue la responsabilidades políticas de cualquier asunto que estime de su interés", más allá del debido secreto que el Gobierno debe guardar sobre sus deliberaciones o los asuntos relativos al CNI, que los portavoces parlamentarios pueden escuchar en la comisión de secretos oficiales.

Pese a que en esta ocasión el poder legislativo no haya podido articular una mayoría suficiente para investigar este asunto, Irene Montero considera "que es un tema que preocupa a la ciudadanía y que no debe quedar ninguna duda de que el Gobierno es el primer interesado en esclarecer hasta la última responsabilidad y garantizar que asegura a la ciudadanía que un espionaje de estas características no se volverá a producir".