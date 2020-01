Irene Montero intenta echarle un 'capote' a Carmen Calvo y se le vuelve en contra

El Congreso de los Diputados podría pasar a denominarse 'Congreso'. Ana Caballé, Premio Nacional de Historia, ha enviado una carta a la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet para hacerle esta petición. La polémica ha crecido con las declaraciones de Carmen Calvo, vicepresidenta primera del gobierno en la Cadena SER. Apoya este cambio porque considera que así las no mujeres no se sientan discriminadas, “si no, ¿qué hacemos allí las diputadas?”, ha explicado la vicepresidenta.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha intentando echarle una mano pero le ha salido mal. En una publicación en Twitter, Montero, defiende la eliminación del término 'diputados' porque “el lenguaje, que refleja la sociedad que lo emplea, nos recuerda el largo camino de los derechos de ciudadanía de las mujeres y todo lo que queda por andar”.

Lo llamamos Congreso, sí. Y al Senado, Senado. Hasta 1931 no hubo diputadas y de hecho no se referían a ellas en femenino. El lenguaje, que refleja la sociedad que lo emplea, nos recuerda el largo camino de los derechos de ciudadanía de las mujeres y todo lo que queda por andar. — Irene Montero (@IreneMontero) January 22, 2020

Los tuiteros lo han criticado comentando que “si no tiene cosas más importantes donde emplear el tiempo”. Algunos han propuesto cambiar otras palabras, incluso el nombre de la vicepresidenta que ha sido tendencia durante todo el día como 'Carmen Calva'.

Doña Irene ¿de verdad que no tienen cosas más importantes en las que emplear el tiempo que todos les pagamos?

¿De verdad?



Una pista :

Buscar 800 m € de los Eres

Buscar 200 m € desfalco UGT

Buscar responsabilidad tema Baleares

Presentarse a declarar en Bolivia

Sueldos B podemos — JANO (@pasodepasar) January 22, 2020

Te propongo mejor llamarle El Congreso de las Diputadas, y La Senada. Y así nos representa a todes. Seguro que no hay asuntos mas importantes en este momento, y que mas interese a la ciudadanía que este.



¿Realmente no es un chiste, Irena? — Señor de Murcia (@jmem221) January 22, 2020

Qué cosa más triste tiene que ser amanecer todos los días con tu cartera de ministra al lado de tu cama, a sabiendas que lo único que vas a dejar para la posteridad es el diccionario destrozado.



Bueno, y la casa pagada para tus críos. — ���� Imladris Elrond ���� �������� (@ImladrisE) January 22, 2020

Europa Press publicó la carta de Ana Caballé a la presidenta del Congreso. Las razones de este cambio es porque considera que es “redundante” porque "se entiende que la dicha Cámara acoge a su membresía nata, esto es, a los diputados y diputadas, del mismo modo que una academia acoge a la suya, los académicos y académicas". Aunque, según Caballe, la razón más importante es “el dominio del presunto masculino genérico”.