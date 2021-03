Irene Montero dice que "el problema" del PP para renovar el CGPJ no es Podemos, sino "Bárcenas cantando la traviata"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado este miércoles que "el problema" del Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no es que Podemos esté presente en las negociaciones, sino que el extesorero de la formación Luis Bárcenas salga "cantando la traviata".

Montero se ha expresado así en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, tras ser preguntada si los jueces Victoria Rosell o José Ricardo De Prada son una línea roja para desbloquear la renovación del órgano de los jueces.

"El PP lleva muchas semanas diciendo que su problema para renovar el CGPJ es Unidas Podemos, que estarían dispuestos a acatar si queda excluida, pero creo que es evidente que el problema del PP no es UP: es la Lezo, Púnica, Gürtel, Bárcenas cantando la traviata. El problema del PP para renovar el CGPJ no es UP, es la corrupción", ha sostenido.

En esta línea, la titular de Igualdad ha criticado que los 'populares' pretendan que "una de las dos formaciones del Gobierno" deba estar "excluida" de las negociaciones, y ha dejado claro que su partido "va a estar". "Como es lógico, por normalidad democrática", ha insistido.

Por último, Montero ha señalado que otro de los problemas del partido que lidera Pablo Casado es que está "muy cómodo teniendo una mayoría" en el propio CGPJ que no se corresponde con las mayorías parlamentarias actuales.