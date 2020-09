Irene Montero acude el lunes al Congreso a explicar su "responsabilidad" en el 8M

La ministra de Igualdad, Irene Montero, acudirá este lunes a la Comisión del ramo en el Congreso para explicar, entre otros temas, su "responsabilidad" en la convocatoria del 8M de este año, durante el inicio de la pandemia del Covid19.

Montero acude a la Cámara baja a comparecer por una docena de peticiones de comparecencia registradas por PP, Vox, Ciudadanos y el grupo Plural, así como a petición propia. Esta última, para explicar las medidas que durante la pandemia ha tomado su departamento.

Estas explicaciones también han sido requeridas por los de Santiago Abascal, los de Inés Arrimadas y los de Pablo Casado, que reclaman, además, información sobre el trabajo de la ministra para la desescalada del país.

Las mismas formaciones ha reclamado la presencia de Montero en el Congreso por sus palabras previas a una entrevista concedida a la 'ETB' y que hizo públicas 'Abc', que la "bajada" de asistentes a las concentraciones del 8M se debió a la presencia del coronavirus.

"ES YA CIERRE DEL MINISTERIO"

"O sea, no lo voy a decir porque no lo voy a decir. Pues porque, tía, quiero ser muy prudente, porque creo que la comunicación que se estaba haciendo como Gobierno es buena comunicación, muy basada en los datos médicos", aseguraba Montero, para después quejarse de que había gente que se acercaba a darle besos, la mano y tocar a su hija.

"En verdad creo que sí. La cosa es si tiene síntomas no te muevas mucho (...) Es que esto es ya cierre del Ministerio. Porque la gente todo el rato: '¡Un beso ministra!' '¡Bueno dicen del coronavirus pero da igual, muac muac!' Y con la niña: 'Hola, bonita, como estás'... Y es como, la mano no justo la mano no", contaba.

Tras estas declaraciones, el PP también ha exigido a la responsable de Igualdad que explique su "responsabilidad" a la hora de mantener la convocatoria de las manifestaciones por el Día de la Mujer cuando, recuerdan los 'populares', había un informa internacional del 2 de marzo que desaconsejaba las aglomeraciones.

PREGUNTAS SOBRE LLEVAR MINIFALDA

Pero el mayor número de comparecencias registradas es de Vox que, además de pedir explicaciones por el 8M, quiere que la ministra explique en sede parlamentaria sus declaraciones en una entrevista en las que aseguró que "cuando una mujer denuncia una agresión sexual, se le pregunta si iba vestida con una minifalda".

En su intervención, la 'número dos' de Podemos ha explicado que "desgraciadamente" en el sistema judicial español "falta perspectiva de género" y se sigue pensando en si la mujer es "buscona" o "baila provocativamente". "Todavía muchas mujeres se sienten culpables cuando denuncian", explicó.

Los de Santiago Abascal también quieren que Montero aclare el uso de las redes sociales vinculadas a organismos dependientes del Ministerio, en relación a un tuit publicado por la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género en el que confirmaba como caso de violencia de género la muerte de una mujer de 38 años en Madrid y que, meses más tarde, se confirmo que había fallecido a consecuencia de un infarto.

El resto de peticiones de comparecencia de Vox hacen referencia a las leyes LGTBI y de Igualdad de trato, que prepara el Ministerio de Igualdad y por la intervención de la Directora de la Mujer sobre unos productos de una tienda infantil de San Sebastián de los Reyes (Madrid) por considerarlos sexistas.