Irene Lozano deja abierto su futuro en el PSOE: "Estaré donde el partido quiera que esté"

La secretaria de Estado para la España Global, Irene Lozano, ha asegurado que va a "seguir luchando" por España pero no ha desvelado desde qué posición, si seguirá en su puesto actual o volverá a ser diputada del PSOE.

"No me he planteado ser ministra, la verdad (...) Estaré donde el PSOE y el Gobierno quiera que esté", ha indicado Lozano que no ha querido responder si volvería a ser diputada en el Congreso: "tendría que hablarlo con Pedro Sánchez, no te lo voy a decir a ti antes que a él", ha resaltado en una entrevista a La Sexta donde ha reconocido que aún no ha hablado de listas con Pedro Sánchez.

Además, ha confesado que le gustaría que después del 28 de abril todos los partidos "estuvieran más predispuestos a colaborar", haciendo referencia al cordón sanitario que Ciudadanos le ha puesto al PSOE.

"Ciudadanos otorgan los carnés constitucionalistas a quienes consideran y creo que es un error arrojar la Constitución al adversario, son ellos los que están bloqueando cualquier posibilidad o pacto con el PSOE", ha aseverado Lozano que no entiende por qué Cs ve a PSOE "como una amenaza para la democracia y no lo ve en Vox".

LOZANO: LA BANDERA DE ESPAÑA NO ME DA ALERGIA

Lozano ha defendido que "la bandera de España y la Constitución son los lugares donde nos encontramos todos" frente a los partidos políticos que usan la bandera para "confirmar una realidad a su medida".

"La bandera la llevo y no me da ninguna alergia, hay mucha gente de izquierdas que entiende que España es un conjunto, una comunidad política de ciudadanos iguales", ha insistido Lozano en una entrevista a La Sexta en la que asegura que el PSOE demuestra "puro patriotismo" con su trabajo.

Además, ha considerado que la derecha "desesperada" adquiere las formas "más radicales e intolerables del populismo" para criticar a la izquierda. Ha puesto como ejemplo las declaraciones del diputado popular Rafael Hernando -- que la acusa de trásfuga y de cobrar 110.000 euros de sueldo-- de las que se ha desmarcado por ser "falsas".

Según ha explicado Lozano, esta actitud del Partido Popular contribuye "a envenenar el debate público". "Hay una corriente muy poderosa en la derecha en Europa que parece que solo sabe envenenar", ha puntualizado.

PEDRO SÁNCHEZ, EL AUTOR DE 'MANUAL DE RESISTENCIA'

Irene Lozano, ha insistido en el autor del libro 'La Resistencia' es Pedro Sánchez, y que ella sólo le ha dado "forma" a "las conversaciones grabadas" que tuvo con el presidente del Gobierno en las que Sánchez cuenta "su experiencia, sus análisis y sus ideas políticas".

Preguntada por qué no se ha retrasado el lanzamiento del libro mientras Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, Lozano ha defendido que "lo va a ser durante mucho tiempo más", por lo que "hubiera quedado viejo" el argumento de 'Manual de Resistencia'. "En estos tiempos, en los que se piensa que si no se ha hecho algo nunca --ningún presidente ha publicado un libro estando en La Moncloa-- no se puede hacer ya pierde peso", ha destacado.

Lozano ha confesado que el "éxito" del libro --hay 40.000 copias publicadas-- es porque "mucha gente tiene la sensación de que no conoce" al presidente y gracias a 'Manual de resistencia', Sánchez ha llegado "a la gente directamente".

FALTA DE APOYOS PARA LOS PGE

Después de que el Congreso haya tumbado los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019, Lozano ha destacado que Pedro Sánchez tenía la "esperanza" de que los grupos independentistas apoyaran los PGE, al ser "beneficiosos para Cataluña", aunque reconoce que era "difícil" prever qué iban a hacer.

Por ello, ha defendido la actitud del presidente del Gobierno de presentarlos a pesar de no tener los apoyos asegurados, ya que considera que es "su naturaleza", la de "pelear hasta el final". "Estuvo intentándolo hasta el último momento, es su naturaleza, otra cosa es que los demás no los apoyaran y ahí cada uno es responsable de sus actos", ha sentenciado.