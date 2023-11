Irene Díaz Rodríguez sustituye a Antonio Fueyo al frente del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Oviedo

La catedrática de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial Irene Díaz Rodríguez, será la nueva vicerrectora de Investigación de la Universidad de Oviedo. Sustituye en el cargo a Antonio Fueyo, que se jubilará este curso, en un relevo que tiene por objetivo "facilitar una transición progresiva en un área clave para la institución".

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, ha querido agradecer la labor y dedicación de Fueyo al frente del vicerrectorado y ha reconocido "el esfuerzo realizado por el vicerrector en un momento complicado, marcado por el crecimiento de la producción investigadora y los cambios en la gestión", según indica la Universidad en nota de prensa.

Irene Díaz Rodríguez (Lugones, 1973) es licenciada en Matemáticas por la Universidad de Oviedo y doctora en Informática por la Universidad Carlos III de Madrid. Catedrática de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial, llega al Vicerrectorado de Investigación con tres objetivos claves: trabajar en el análisis y la simplificación de procedimientos para, así, aligerar a los investigadores la carga de trabajo asociada a la gestión de los proyectos; poner en marcha la nueva estructura del servicio y diseñar el nuevo Plan Propio de Investigación.

La nueva vicerrectora cuenta con una larga experiencia en la gestión universitaria, en concreto en el Departamento de Informática, del que fue primero secretaria, de octubre de 2016 a octubre de 2020, y desde esa fecha, directora. Su actividad académica e investigadora se ha centrado en la Inteligencia Artificial desde el comienzo de su carrera profesional. En la actualidad, imparte docencia en el grado en Ingeniería Informática del Software y en el grado en Ciencia e Ingeniería de Datos.

Ha publicado más de 80 artículos en revistas de reconocido prestigio y ha realizado un centenar de colaboraciones en congresos y capítulos de libros. Su área de investigación principal es el desarrollo de modelos y métodos teóricos para la fusión de datos y su aplicación en diversos campos como la biomedicina, la agricultura o el análisis de imágenes. Esta investigación se ha realizado en parte gracias a su participación de forma continuada en proyectos de investigación de ámbito regional, nacional y europeo, obtenidos en concurrencia competitiva.

Ha dirigido siete tesis doctorales y participado en actividades de transferencia con diversas empresas de la región. También es editora de área o asociada de revistas relevantes en el ámbito de la Inteligencia Artificial (Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, Soft Computing y Engineering Applications of Artificial Intelligence).

Es evaluadora de proyectos de investigación para la AEI (Agencia Estatal de Investigación), la SRDA (Agencia de Investigación y Desarrollo de Eslovaquia) y del programa HORIZON-EIC de la Unión Europea. También pertenece a la comisión de acreditación EURO-INF y evaluadora en la división de enseñanza y evaluación de ANECA y en varios programas para la Agencia de Calidad del Sistema Universitario de Galicia.