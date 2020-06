Irán registra su mayor tasa de contagios desde el inicio de la pandemia

Las autoridades iraníes han registrado más de 3.500 infectados por coronavirus en las últimas 24 horas, su nivel más alto de contagios desde el inicio de la pandemia, por lo que el presidente, Hasán Rohani, ha instado a la población a no bajar la guardia, ya que no se descarta la imposición de nuevas restricciones.

El Ministerio de Sanidad ha informado este jueves de 3.547 nuevos contagios, lo que eleva el balance de positivos hasta 164.270. La cifra de fallecidos, por su parte, ha aumentado hasta los 8.071, 59 más que el miércoles, según la agencia de noticias oficial IRNA.

Rohani se ha reunido este jueves con el ministro de Sanidad, Said Namaki, para analizar la evolución de la pandemia y, pese a los datos, ha descrito como un éxito las medidas adoptadas en estos últimos meses para contener la pandemia, que estaría en niveles "aceptables", según la cadena Press TV.

No obstante, ha instado a la población a no bajar la guardia y ha recomendado que se eviten los viajes que no sean necesarios. Si no se siguen los protocolos, ha advertido, el Gobierno podría verse obligado a adoptar de nuevo medidas de confinamiento, pese a los efectos que pudiese acarrear a nivel económico y social.

Irán es el país de Oriente Próximo más afectado por la pandemia y el duodécimo en número de infectados a nivel mundial, según la Universidad Johns Hopkins.