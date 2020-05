Irán recalca que dará "una respuesta decisiva" a cualquier extensión del embargo de armas de la ONU

El Gobierno de Irán ha recalcado este lunes que dará "una respuesta decisiva" a cualquier extensión del embargo de armas al país aprobado por Naciones Unidas, que expira en octubre, ante las crecientes presiones por parte de Estados Unidos para obtener una prórroga y aplicar mayores medidas punitivas contra el país asiático.

"Irán dará una respuesta apropiada y decisiva a esta medida", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Abbas Musavi, quien ha apuntado que las autoridades "están esperando a ver la dirección en la que se desarrollan las circunstancias". "Actuaremos según eso y daremos una respuesta", ha agregado.

Musavi ha manifestado además que "Estados Unidos tiene un historial de incumplimientos de sus obligaciones internacionales" y ha recalcado que el país ya no es parte del acuerdo nuclear de 2015, que abandonó de forma unilateral en 2018, tras lo que reimpuso sanciones contra el país.

Así, ha sostenido que la postura estadounidense "manifiesta su acercamiento unilateral y muestra que es un régimen que no cree en el Estado de Derecho ni en las regulaciones internacionales, como principal violador de las mismas", según ha informado la cadena de televisión iraní Press TV.

Por ello, Musavi ha argumentado que las acciones estadounidenses "son peligrosas y alteran el orden internacional", antes de apuntar que Washington no logrará sus objetivos debido a que "el mundo está lejos de someterse ante las presiones de Estados Unidos".

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní ha reiterado además que Teherán "no reconoce" la presencia de tropas estadounidenses en la región y ha advertido de que está preparado para dar "las advertencias necesarias ante casos graves", tras los últimos incidentes en la zona.

Las declaraciones de Musavi han llegado un día después de que Alí Shamjani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, dijera que el acuerdo nuclear firmado en 2015 "morirá para siempre" si el embargo de armas aplicado por Naciones Unidas es prorrogado.

Según las informaciones facilitadas la semana pasada por el diario estadounidense 'The New York Times', el Gobierno de Estados Unidos está preparando un argumento legal para defender que sigue siendo parte del acuerdo nuclear con el objetivo de lograr que el Consejo de Seguridad de la ONU extienda el embargo de armas y aplicar más sanciones contra el país.

La estrategia en la que trabaja el secretario de Estado, Mike Pompeo, busca impedir la exportación de armas convencionales a Irán tras el fin del embargo en octubre defendiendo que el país norteamericano siendo "un estado participante" en el acuerdo.

El plan contempla que Estados Unidos se presente como miembro del acuerdo para forzar la reimposición de todas las sanciones existentes antes del pacto de 2015 en caso de que el embargo de armas no sea prorrogado. Rusia y probablemente China se opondrán a prorrogar este embargo en la ONU.

"No podemos permitir que Irán compre armas convencionales en seis meses. El (ex) presidente (Barack) Obama no debió haber acordado nunca un fin del embargo de armas de Naciones Unidas", dijo Pompeo, quien agregó que Washington "está preparado para ejercer todas las opciones diplomáticas para garantizar que el embargo de armas sigue en pie en el Consejo de Seguridad de la ONU".

Pese a la retirada de Estados Unidos del acuerdo, el resto de firmantes --Irán, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania-- mantuvieron su compromiso con el mismo, si bien Teherán ha ido retirándose de sus compromisos en denuncia por lo que describe como una inacción del resto de partes para contrarrestar las sanciones estadounidenses.