Irán exige el fin de las sanciones que pesan sobre 1.500 de sus ciudadanos para volver al acuerdo nuclear

El negociador principal de Irán en las conversaciones sobre el acuerdo nuclear entre la comunidad internacional y la república islámica, Abás Araqchi, ha insistido en que Estados Unidos tendrá que levantar las sanciones que pesan actualmente sobre unos 1.500 ciudadanos iraníes si quiere que Teherán se reincorpore plenamente al acuerdo.

El pacto, firmado en 2015, quedó gravemente afectado tras la retirada unilateral que Estados Unidos anunció tres años después, con la consiguiente reimposición de las sanciones que pesaban sobre personas y entidades iraníes.

Ahora, la nueva Administración norteamericana está intentando reactivar un acuerdo por el que Irán se compromete a demostrar el carácter pacífico de su programa a cambio del levantamiento de las sanciones, si bien la república islámica anticipa unas negociaciones complicadas en este sentido.

"Hemos abandonado hace mucho la perspectiva de un retorno 'paso a paso'. Es algo que está fuera de discusión. Estamos debatiendo la etapa final de la negociación según nuestros arreglos", ha declarado el negociador en comentarios a la agencia oficial de noticias iraní ICANA.

"No podemos predecir un tiempo específico para la conclusión de las negociaciones pero no vamos a permitir una erosión paulatina si percibimos que la otra parte no va en serio", ha añadido. "Por supuesto, estamos en un camino que puede completarse, pero es demasiado pronto para decir si podemos superar los desafíos y obstáculos", manifestó el negociador.