Irán bate de nuevo su récord de fallecidos diarios al registrar 221 y supera los 250.000 casos

Las autoridades iraníes han informado este jueves del mayor balance diario de fallecidos por COVID-19 desde el inicio de la pandemia, 221, el mismo día en que el país ha superado el umbral de los 250.000 contagios, cerca ya de los datos que acumula España.

La portavoz del Ministerio de Sanidad de Irán, Sima Sadat Lari, ha elevado a 250.458 el balance provisional de personas infectadas, 2.079 más que el miércoles. La cifra de fallecidos ha aumentado hasta los 12.305 tras incorporar los datos de las últimas 24 horas, según la agencia IRNA.

Más de 3.300 personas están ingresadas en unidades de cuidados intensivos, mientras que las autoridades estiman que más de 212.000 personas han superado la enfermedad en Irán, el país de Oriente Próximo más afectado por la pandemia y el décimo a nivel mundial.

El presidente iraní, Hasán Rohani, anunció el miércoles la prohibición de las celebraciones de bodas y funerales hasta nuevo aviso por el repunte de los contagios y este jueves el comandante de la Guardia Revolucionara, Husein Salami, ha instado a la población a actuar con cautela, según la agencia Tasnim.

"El coronavirus no se debilita y sigue activo, afectando a nuevas zonas cada día, por lo que no deberíamos mostrarnos débiles nosotros", ha dicho Salami en una reunión con responsables provinciales de este cuerpo. En este sentido, y dado que "no existe ningún tratamiento efectivo" contra la COVID-19, ha abogado por extremar precauciones y seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias, entre ellas el uso de mascarillas.