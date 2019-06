Irán anuncia el desmantelamiento de una "complicada red de ciberespionaje" vinculada con EEUU

Las autoridades de Irán han anunciado este lunes el desmantelamiento de una "complicada red de ciberespionaje" que estaría vinculada con Estados Unidos, según ha informado la agencia iraní de noticias Tasnim.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Shamjani, ha señalado que Teherán compartió la información con varios países y que se han producido arrestos de presuntos agentes de la CIA.

"Conocido por ser el principal elemento responsable de la inseguridad, Estados Unidos no tiene derecho a comentar sobre la seguridad de los países y poblaciones de la región", ha criticado.

"Los estadounidenses nunca han buscado crear seguridad y estabilidad en la región", ha dicho Shamjani, quien ha resaltado que Irán "ha dicho en repetidas ocasiones que (Teherán) es el garante de la seguridad en el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz".

Las palabras de Shamjani han llegado horas después de que el jefe del Estado Mayor del Ejército iraní, Mohamad Baqeri, negara que Irán haya estado detrás de los ataques de la semana pasada contra dos petroleros en el golfo de Omán y recalcara que, en caso de que decida bloquear el estrecho de Ormuz, lo hará "de forma pública".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responsabilizó la semana pasada a Irán del ataque y advirtió de posibles respuestas. "No nos lo tomamos a la ligera", subrayó.

Trump recalcó además que Irán "no va a cerrar" el estrecho de Ormuz. "No va a ser cerrado. No va a ser cerrado durante mucho tiempo", señaló, en referencia a la advertencia de Teherán sobre esta vía en caso de que Estados Unidos continúe con sus sanciones o ataque el país.

Pese a las acusaciones de Trump y de otros miembros de su Gobierno contra Irán por el incidente, las autoridades iraníes han negado cualquier responsabilidad. El Gobierno iraní anunció viernes el envío de un grupo de experto al lugar del presunto ataque.

Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, expresó el mismo viernes su preocupación por los incidentes y abogó por la apertura de una investigación internacional para esclarecer lo sucedido.