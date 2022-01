Irán.- Rusia ofrece un acuerdo nuclear provisional a Irán con el consentimiento de EEUU, según la NBC

Rusia habría hecho llegar a Irán una propuesta de acuerdo nuclear provisional que tendría el visto bueno de Estados Unidos, según ha revelado este sábado la televisión estadounidense NBC en una información exclusiva. Sin embargo, Teherán habría rechazado la propuesta rusa y Washington se habría distanciado de esta iniciativa.

La noticia, que incluye diversas y varias fuentes de antiguos y actuales cargos estadounidenses, prevé que Irán ponga fin al enriquecimiento de uranio al 60 por ciento y que pueda utilizar el uranio ya enriquecido.

A cambio, habría un levantamiento parcial de las sanciones, con lo que tendría acceso a los miles de millones de dólares iraníes embargados en cuentas de bancos extranjeros.

A principios de enero Irán desmintió una información sobre un acuerdo de dos años y según la NBC no se está barajando un acuerdo provisional. "No podemos hablar de las conversaciones que hayan podido tener Rusia e Irán, pero en este momento está claro que no se está debatiendo seriamente un acuerdo provisional", ha apuntado una fuente de la Administración Biden citada por la NBC.

Las conversaciones para el retorno de Estados Unidos al acuerdo y para que Irán volviera al respeto de sus compromisos se reactivaron el 29 de noviembre en Viena tras la suspensión de los contactos antes de la celebración de las elecciones presidenciales en Irán, en las que se impuso el ultraconservador Ebrahim Raisi.

Irán ha anunciado la retirada de sus compromisos sobre varios de los puntos del acuerdo después de que Estados Unidos se saliera del pacto de forma unilateral en 2018, si bien las autoridades iraníes han defendido que estos pasos pueden revertirse si Estados Unidos retira las sanciones de forma "verificable" y vuelve al acuerdo.