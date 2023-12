Irán.- Piratas informáticos reclaman un ciberataque tras la suspensión de servicio en el 60% de las gasolineras de Irán

Un grupo de piratas informáticos ha afirmado este lunes estar detrás de un ciberataque que ha provocado la suspensión del servicio en numerosas gasolineras en Irán, tras lo que las autoridades han asegurado que el problema de suministro será resuelto a lo largo de la jornada.

El grupo, conocido como Gonjeshke Darande y vinculado en el pasado a Israel, ha recalcado en un mensaje en su cuenta en la red social X que el ciberataque ha dejado sin servicio "la mayoría de las gasolineras de Irán" en respuesta a "la agresión de la República Islámica y sus socios en la región".

"Jamenei, jugar con fuego tiene un precio", ha dicho, en un mensaje dirigido al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei. "Hace un mes advertimos que estamos de vuelta y que impondríamos un coste a sus provocaciones. Esto es una muestra de lo que tenemos preparado", ha añadido.

"Como en operaciones previas, el ciberataque ha sido llevado a cabo de forma controlada y adoptando medidas para limitar los daños potenciales a los servicios de emergencia", ha señalado, antes de incidir en que "advirtió" a las autoridades "antes del inicio de las operaciones".

En este sentido, Gonjeshke Darande ha hecho hincapié en que el grupo "ha garantizado que una parte de las gasolineras del país no se vieran afectadas por este motivo, a pesar del acceso y la capacidad para alterar totalmente sus operaciones".

Por su parte, el viceministro de Petróleo de Irán, Yalil Salari, ha afirmado que el incidente ha provocado la suspensión de operaciones en cerca del 60 por ciento de las gasolineras y ha anunciado la formación de "equipos técnicos" para resolver "manualmente" la situación, según ha informado la agencia iraní de noticias Mehr.

El portavoz del gremio de trabajadores de gasolineras, Reza Nauaz, ha apuntado que el incidente ha afectado a la red a nivel nacional, tal y como ha recogido la agencia iraní de noticias Tasnim. "Todos los expertos están trabajando en esto y estamos intentando que el problema quede resuelto en las próximas horas", ha explicado.

Asimismo, ha abundado en que "no hay escasez de gasolina y diésel" y ha añadido que "un aumento de precios no está en la agenda". "Se trata de un problema técnico y pedimos a la gente que, si no necesita gasolina de forma urgente, no vaya a las gasolineras hasta que el problema quede totalmente resuelto", ha zanjado.