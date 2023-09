Irán.- Borrell confirma que el sueco detenido en Irán hace más de 500 días trabaja para la UE

El Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, ha confirmado que el ciudadano sueco que lleva más de 500 días detenido en Irán "trabaja para la Unión Europea" y ha prometido implicarse personalmente para lograr su liberación.

El ciudadano en cuestión ha sido identificado como Johan Floderus, de 33 años, según una información adelantada inicialmente por el periódico estadounidense 'The New York Times'. El servicio de acción exterior de la UE informó el lunes del caso, pero no aclaró su labor.

Borrell sí ha confirmado este martes, coincidiendo con una reunión en Cádiz de responsables de Desarrollo de los Veintisiete, que Floderus trabaja para la UE y que su caso "se ha puesto sobre la mesa" en todos los contactos diplomáticos.

"No descansaremos hasta que Floredus esté libre", ha enfatizado el jefe de la diplomacia europea, que ha catalogado de "ilegal" la detención del ciudadano sueco y ha prometido trabajar junto a las autoridades del país nórdico y a la familia para "presionar" a Irán.

Floderus viajó a Irán como turista en primavera de 2022, para visitar a un amigo en la Embajada sueca, y fue retenido al intentar salir del país. Se le acusa de espionaje y, según fuentes citadas por la cadena SVT, el ministro de Exteriores iraní ya ha planteado un canje de presos.

En concreto, Teherán habría reclamado la entrega de Hamid Noury, condenado a cadena perpetua en Suecia por crímenes cometidos durante la guerra Irán-Irak.