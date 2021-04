La invitación envenenada de Almeida a Salvador Illa: "Me ofrezco a pagarle el viaje desde Barcelona"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha lanzado un mensaje lleno de ironía al diputado del PSC en el Parlament de Catalunya, Salvador Illa, tras su visita a Madrid para apoyar la campaña electoral de Ángel Gabilondo en la Comunidad de Madrid. En un mensaje con mucha sorna, el alcalde de Madrid ha pedido a Illa que venga muchas veces a hacer campaña a Madrid.

Más Illa en campaña, más votos para el PP. Estás invitado, Salvador... pic.twitter.com/XxezAZolyL — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) April 4, 2021

"Le pido a Salvador Illa que venga a hacer campaña todos los días a Madrid. Y además, me ofrezco a pagarle los desplazamientos de Barcelona a Madrid para que haga campaña todos los días.Presencia de Salvador Illa en Madrid, paletada de votos para el Partido Popular. No hay mejor enganche electoral ni mejor banderín electoral para el Partido Popular y para el modelo que entendemos que Salvador Illa venga constantemente a Madrid a defender el modelo de Ángel Gabilondo. Porque los madrileños lo tienen muy claro. Los madrileños saben quién defendió el uso de mascarillas, los madrileños saben quién defendió los test, quién defendió el modelo de las áreas básicas de salud, los madrileños saben quién ha permitido que los hosteleros y restauradores puedan tener abiertos sus bares y restaurantes. Por lo tanto, le pido a Salvador Illa que cuanto más venga en campaña a Madrid, más se lo agradeceremos, porque nos va a permitir contraponerle. Por tanto, que no se preocupe, yo le costeo los desplazamientos, si es necesario".

Illa critica a Ayuso

El exministro de Sanidad y líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha arremetido contra la gestión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que ha acusado de deslealtad institucional al aprovechar los momentos en los que necesitaban "remar unidos" para "seguir crispando". "Ayuso ha estado más centrada en atacar al Gobierno de España que en proteger a Madrid y a sus ciudadanos cuando más falta hacía", ha afirmado Illa.

"Es el fanatismo, es el espectáculo. No hace falta que os cuente a dónde lleva todo esto", ha criticado, y ha afirmado que la crispación "que conoce bien en Cataluña" se está empezando a instalar en Madrid. "Un Gobierno al que no le interesa la gestión, que expulsa a sus socios y nos hace ir a las urnas por puro partidismo", ha insistido.

En un encuentro con el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, y la número dos de la lista, Hana Jalloul, Illa ha sentenciado que la política está llena de matices, frente a la que hace "elegir entre trincheras", que es "inútil".

"La política que nos quiere hacer elegir entre el blanco y el negro es inútil", ha incidido, y ha explicado que "él sabe bien de lo que habla", en referencia a la polarización política en Cataluña y a la estrategia de la campaña del PP en la Comunidad de Madrid.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Asimismo, Illa ha insistido en que España ha aprendido de los errores y que saldrá de la crisis "protegiendo y creando empleo y no dejando de lado a los más vulnerables". "Esto es hacer política", ha expresado.