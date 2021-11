Investigan tras una denuncia por abusos ocurridos hace un año en Valladolid

La Guardia Civil está investigando tras una denuncia que ha cursado una mujer por abusos sexuales, supuestamente ocurridos en verano de 2020 en La Cistérniga (Valladolid), tras lo que la víctima ha manifestado que grabaron los hechos en vídeo y los han difundido en páginas porno.

La mujer, mayor de edad, presentó la denuncia ante la Guardia Civil el pasado 13 de noviembre, han explicado a Efe fuentes de la investigación, mientras continúan las averiguaciones sobre lo ocurrido.

"Me he enterado de la existencia de los vídeos por los que supongo que tanta gente se ríe de mi por la calle. He sido drogada y violada de las maneras más asquerosas y denigrantes y lo han subido a páginas porno", se expone en un mensaje divulgado por las redes sociales, en el que su autora pide "ayuda por favor".

"Si alguien tiene algún vídeo en el que se me vea la cara por favor que me lo pase porque han borrado en los que se me reconoce", dice el mismo texto.