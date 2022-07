Investigan la profanación de varias tumbas en Castroverde (Lugo) y el alcalde dice que "parece cosa de niños"

El alcalde del municipio lucense de Castroverde, José María Arias, no tiene otra explicación sobre lo acontecido en el cementerio de Soutomerille: "Parece cosa de niños". Y es que este martes por la mañana aparecieron profanadas cuatro tumbas en este camposanto, por el que atraviesa el Camino Primitivo a Santiago, y otras seis presentan daños.

Es la Guardia Civil la que ha abierto una investigación sobre este acto que el alcalde ni se atreve a calificar como vandálico, sino que se limita a soltar que "no" tiene "ni idea" de quien podría estar detrás del ataque.

"Está la Guardia Civil investigando. Esto no viene a nada, no tiene sentido el destrozar por destrozar. Es destrozar algo que no tiene mayor sentido", ha lamentado.

Cuatro tumbas profanadas y otras seis dañadas es el balance de este ataque "sin sentido" y que supone "todo un destrozo", al modo de ver de Arias. "Todo esto no tiene sentido ninguno. Parece más cosa de niños que no saben lo que hacen, que otra cosa", ha clamado finalmente el alcalde de Castroverde, que sigue sin dar "crédito" a lo acontecido en el cementerio de Soutomerille.

Los estragos se han producido en nichos de familiares de distintas familias del concello de Castroverde allí inhumados.