Investigan la muerte de un paciente en un centro de salud de Almería

El Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha abierto una investigación para aclarar las circunstancias en las que se ha producido la muerte de un paciente de 76 años que acudió al servicio de Urgencias del centro de salud de Olula del Río (Almería).

El delegado territorial de Salud y Familias de la Junta en Almería, Juan de la Cruz, ha indicado a Efe que, según le ha trasladado el Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería, el equipo médico del centro de salud estaba fuera atendiendo otra urgencia cuando ocurrieron los hechos, el pasado 21 de diciembre.

"A partir de ahí se está investigando por qué no se derivó a otro centro, si se avisó o no. Se tomarán las medidas necesarias para que no se vuelva a repetir", ha dicho De la Cruz, quien ha insistido en que se van a "depurar responsabilidades porque el protocolo de actuación no se ha cumplido" con este paciente, que llegó al centro de salud con un "problema cardíaco sobrevenido".

"Por parte de la Delegación, acompañamos en el sentimiento a la familia y esperamos que no se vuelva a repetir algo así si se ha producido una negligencia", ha concluido.