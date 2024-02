Investigan a un motorista sin carné que huyó tras sufrir un accidente contra un coche en Palma

El conductor del turismo fue, presuntamente, el responsable del siniestro, pero el motorista se fugó tras el impacto a sabiendas de que no tenía carné de conducir y que la moto no tenía seguro

La Policía Local de Palma está investigando a un motorista fugado tras sufrir un accidente de tráfico. Al parecer, la responsabilidad del incidente fue del otro conductor, pero el motorista huyó a sabiendas de que no tenía carné y que la moto no tenía seguro.

Según ha informado el cuerpo municipal, los hechos ocurrieron sobre las 15.15 horas del 6 de febrero, cuando la Policía recibió un aviso alertando de un accidente entre un coche y una moto en las calles Trasimé y Adrúbal. Ambos vehículos presentaban importantes daños.

En cuanto a los ocupantes, a la llegada de la Policía únicamente se encontraba en el lugar el conductor del coche, ya que el otro se había dado a la fuga tras el impacto.

El primero, un ciudadano alemán de 25 años, manifestó estar en shock y únicamente recordaba que, después de un STOP, le había golpeado un vehículo que se había dado a la fuga.

Los agentes concluyeron que, a falta de la declaración del conductor de la scooter, fue el conductor del turismo quien no había respetado la señal de STOP.

La Policía, posteriormente, localizó propietario de la moto, quien proporcionó datos del conductor de su vehículo, manifestando que se trataba de un posible comprador al que había autorizado a reparar la moto antes de formalizar la compraventa, advirtiéndole que carecía de seguro.

Asimismo, era conocedor de que esta persona no tenía el permiso de conducir, motivo por el cual le dijo que no podía conducir el ciclomotor. Todo ello podía acreditarlo con mensajes de WhatsApp.

Una hora más tarde, se localizó finalmente al conductor fugado en la calle Joaquín Verdaguer, donde estaba siendo atendido de sus lesiones en una ambulancia. Según la Policía, con el fin de eludir la posible responsabilidad, simuló un accidente con un vehículo de movilidad personal (VMP).

El joven, español y de 19 años, manifestó que al llegar a la intersección de accidente, el coche no respetó la señal de STOP y no pudo evitar el impacto. También contó que al no tener permiso de conducir y sabiendo que la moto no tenía seguro, se asustó y abandonó el lugar en compañía de un conocido, montados ambos en un patinete.

El conductor de la moto presentaba politraumatismos y quemaduras en la piel y fue trasladado a un centro hospitalario.

Tras la investigación del accidente se comunicó al conductor del ciclomotor su condición de investigado, no detenido, por la presunta comisión de un delito contra la seguridad vial por conducir sin haber obtenido el carné. Ambos conductores fueron denunciados por las infracciones administrativas.

FORMACIÓN A LOS AGENTES Mandos y agentes de la Policía Local de Palma han recibido formación en la Escuela Municipal, que semanalmente imparte clases de reciclaje al personal con la finalidad de formarles y avanzar en la cohesión grupal entre las distintas unidades.

El jefe de Policía Local, Guillermo Mascaró, ha determinado que esta formación debe ser recibida por todos los agentes integrantes de la plantilla.

La estructura de estos cursos de reciclaje ha sido coordinada por el jefe de Policía y está estructurada en los bloques de Policía de Proximidad, Seguridad Ciudadana y Tráfico.

Como novedad se formará a los agentes en materia de protección animal, incidiendo en las últimas novedades legislativas, y se seguirán impartiendo directrices en relación a la intervención policial en suicidios por parte del cuerpo.