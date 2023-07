Investigan los pagos a "Tito Berni" de empresas interesadas en tributar menos vía Canarias

La juez del "caso Mediador" ha abierto una pieza separada centrada en las comisiones que presuntamente cobraban los dos principales imputados, el exdiputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo, "Tito Berni", y el intermediario Marco Antonio Navarro Tacoronte, a empresarios de fuera de las islas por inscribirlos en la Zona Especial Canaria (ZEC), de baja tributación.

En un auto al que ha tenido acceso EFE, la juez relata una serie de indicios recabados durante la causa que señalan que Fuentes Curbelo, apodado "Tito Berni", cobraba unos 25.000 euros a través de la asesoría fiscal que regentaba a firmas interesadas en su ayuda para instalarse en la ZEC y en sus influencias para conseguir contratos.

La magistrada señala que la realización de trámites para inscribir a empresas en esa zona de baja tributación fiscal en Canarias "era una de las principales coartadas empleadas por los investigados, en especial Navarro Tacoronte, en su función de mediador, para la consecución de beneficios o pago de comisiones".

Porque, añade, a lo largo de este procedimiento hay diversos pagos al intermediario que da nombre al caso que "se pretenden enmascarar o disfrazar" como el abono de gestiones relativas a la zona ZEC.

La pieza separada examina los pagos hechos por una empresa especializada en la venta de drones y otra dedicada a la instalación de placas solares, a las que se pidieron 45.000 y 32.000 euros, así como por una tercera que trabajaba con tanques de combustible.

De hecho, la juez ha solicitado al Consorcio de la Zona Especial Canaria que aporte todos los trámites que hayan hecho con ese área de baja tributación las asesorías de Fuentes Curbelo relativos a doce sociedades concretas.

Las intervenciones telefónicas que reproduce este auto de la instructora muestran el grado de compenetración que existía entre el entonces diputado del PSOE en el Congreso y Navarro Tacoronte.

En una de ellas, el mediador le dice a Fuentes Curbelo: "Tú eres perro viejo en esta historia, si tuvieras alguna arma para denunciarme ya lo fueras hecho, mi niño, para a continuación referirse a una de la cuestiones repetidas en el caso, los ingresos que debían hacer los empresarios a un equipo de fútbol de Fuerteventura para recibir favores que, a veces, nunca llegaron.

"Tú ya me conoces, sabes que soy un mentiroso y un loco. Pero yo jamás pondré en peligro ni a usted (sic), no voy a nombrar a nadie por teléfono, pero tú me estás entendiendo. A mi familia no la toca nadie. Le arranco la piel a tiras, aquí el Navarro loco lo tiene todo guardado, que yo no quito nada", señala el intermediario en otro momento.

En la causa, obra también un mensaje de audio enviado por Whatsapp en el que el Navarro Tacoronte pide a Fuentes Curbelo los datos bancarios del equipo de fútbol, los de su asesoría fiscal y los suyos personales, así como documentación para ingresar 32.000 euros que supuestamente desembolsaría el representante de la empresa dedicada a la instalación de tanques combustible por la inscripción en la ZEC.

La respuesta del entonces diputado, precisa la juez, "no es otra que la remisión de los datos bancarios de ambas entidades y su cuenta personal".