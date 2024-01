Investigan a dos mujeres y un varón por apropiarse de 2.500 kilogramos de ajo morado en Las Pedroñeras

Efectivos del Equipo Roca de la Compañía de Tarancón han investigado a tres personas, dos mujeres y un varón, con edades de 55, 52 Y 26 años de edad, como supuestos autores de un delito de apropiación indebida de 2.500 kilogramos de ajo morado.

La investigación, según ha informado el Instituto armado, se inició en el mes de noviembre, antes del inicio de la campaña de la siembra del ajo, cuando un empresario, denunció en el Puesto de la Guardia Civil de Las Pedroñeras, que había dejado en una empresa de la localidad pedroñera 2.500 kilos de ajos, con el fin que fueran tratados, para utilizarlos como semilla de calidad para siembra, y que, cuando fue a recoger la mercancía, los responsables del almacén depositario, no le sabían dar una razón coherente, del lugar donde se encontraban los ajos de simiente.

De la investigación de la denuncia se hizo cargo el Equipo Roca de la Compañía de Tarancón, verificando que en el almacén no existe ningún registro en entrada o salida de mercancías, y que en el lugar no se encontraba los ajos buscados. No obstante, se comprobó que si se encontraban en las naves otros depósitos dejados por el denunciante con producto de menor calidad.

Ante la sospecha que los ajos pudieran haber sido vendidos a una tercera persona o sembrados por los denunciados, se procedió a la investigación de los tres responsables del almacén agrícola, tres personas de una misma familia, dos mujeres y un hombre de 55, 52 y 26 años de edad, como supuestos autores de un delito de apropiación indebida.

Las diligencias instruidas por el Equipo Roca con sede en Mota del Cuervo, junto a los efectos, han sido puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de guardia de San Clemente (Cuenca).