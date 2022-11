Investigan la detención de un joven en Elche por posible exceso de policías

La Policía Nacional ha abierto un expediente de diligencias de investigación en torno a la detención de un joven con varias requisitorias pendientes y que se resistió activamente, que ha sido grabada y compartida en redes sociales por una vecina de Elche (Alicante) y en la que se da a entender un posible exceso de fuerza por parte de los agentes.

El vídeo se corresponde con la parte final del arresto ocurrido el pasado jueves por la tarde en una calle de la ciudad ilicitana, y se ve a un agente propinando una patada al detenido cuando éste está en el suelo.

Fuentes policiales han informado a EFE que esa grabación está "descontextualizada" ya que no aparece la primera parte de lo ocurrido, donde el individuo golpea, da patadas a los policías y les echa un gas pimienta antivioladores, al tiempo que intenta emprender la huida.

Este individuo contaba con tres órdenes de búsqueda por los supuestos delitos de violencia de género al agredir a su expareja, por un robo con violencia y también por el secuestro de una joven de un centro de menores, y al ser identificado por agentes de paisano se le pidió la documentación.

En ese momento, se resistió y echó a correr hasta que fue capturado con la ayuda de refuerzos.

Tras ser inmovilizado, recibió atención sanitaria y tres puntos de sutura y a continuación fue dirigido a la juez de guardia, que tuvo que solicitar refuerzo de agentes por la resistencia, y que después ordenó su ingreso en prisión provisional.

En un comunicado, la Policía Nacional también ha informado de la detención de un hermano del anterior, ambos españoles de 25 y 26 años, por un supuesto delito de atentado contra agentes de la autoridad ya que cuando el primero era capturado, éste se aproximó y agredió a los efectivos.

El texto señala que durante el traslado a dependencias policiales, el primero de los detenidos seguía con una actitud hostil, propinando patadas y cabezazos en el interior del vehículo policial con la intención de autolesionarse, lo que ocasionó diversos daños en el interior del coche, y ha añadido que una vez en el interior de la comisaría esta actitud persistió.

La nota señala que los agentes también tuvieron que ser asistidos sanitariamente por las lesiones ocasionadas en la detención y ha reiterado en relación al vídeo que éste recoge una parte de la actuación policial y que se ha abierto una información reservada para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la actuación policial.

No obstante, fuentes consultadas por EFE señalan que esa investigación no necesariamente conducirá a una sanción por la descontextualización de lo grabado ya que no recoge la violencia ejercida por el detenido.