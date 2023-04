Investigan a cinco policías de Cornellà por dar una paliza a joven marroquí

Un juzgado de Cornellà (Barcelona) investiga a cinco policías locales del municipio por haber dado presuntamente una paliza a un joven marroquí de 20 años el pasado mes de octubre cuando éste se dirigía de madrugada a una discoteca, según han informado fuentes judiciales.

La víctima de la paliza, Imad, ha explicado el caso este jueves durante la presentación del informe anual de violencia institucional de la entidad de defensa de los derechos humanos Iridia.

"Yo estaba con un amigo en la discoteca Mambo de Cornellà. Y decidimos salir e irnos a otra discoteca porque en Mambo había poco ambiente. Cuando estaba andando por la acera con este amigo, apareció un coche de policía que se detuvieron detrás de nosotros y se echaron encima de mí", ha relatado Imad.

Según ha explicado, eran cuatro los agentes que se abalanzaron sobre él: "Me cogieron de los brazos, me pidieron los papeles y me insultaron. Me dijeron: 'moro de mierda, tú no eres de aquí, te voy a reventar la cabeza'".

De los golpes que le propinaron en brazos, torso y cabeza, utilizando también la porra, a Imad se le saltó un diente y sufrió varias heridas en la cara.

El chico sacó el móvil para grabar lo que estaba ocurriendo, cosa que logró hacer durante algunos segundos, pero luego los agentes le cogieron el dispositivo y lo tiraron a la basura.

Tras la paliza, los agentes se fueron, dejándole malherido.

Al irse los agentes, Imad recuperó el móvil de la basura y llamó a una ambulancia, que le llevó al hospital, donde entró a las 06.00 horas de la mañana y salió doce horas después, a las 18.00 horas, habiéndole curado diversas heridas que había sufrido en la cara.

Después de abandonar el hospital, Imad se dirigió a la comisaría de los Mossos d'Esquadra de plaza Espanya de Barcelona con intención de denunciar lo sucedido, pero allí le dijeron que en esa comisaría no se podía denunciar a policías y que tenía que ir a la policía local de Cornellà a hacerlo.

Tras esta negativa, Imad llamó a su educador social y éste le puso en contacto con Iridia, que le ayudó a interponer la denuncia.

Ahora, un juzgado de Cornellà está investigando los hechos por presuntos delitos de lesiones y obstrucción a la justicia con agravante de discriminación por racismo, ha tomado declaración a todos los investigados así como al denunciante y a un testigo y se encuentra pendiente de recibir un informe forense y de resolver otras diligencias.

El juzgado ha podido identificar a los agentes que participaron en la paliza gracias al vídeo que grabó Imad.

Con todo, Imad ha asegurado en la presentación de Iridia que ahora siente "miedo" cuando pasa por delante de una comisaría y ha afirmado que su estado de salud mental ha empeorado: "Ya no estoy como antes. Siempre estoy muy nervioso. No salgo de fiesta desde que pasó aquello y cada vez que veo una patrulla siento miedo. Me pegaron por ser marroquí", ha asegurado. EFE

