La investigadora valenciana Verónica Lloréns logra una ayuda europea para estudiar la microbiota intestinal

La investigadora del Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) de València Verónica Lloréns Rico ha sido seleccionada por el Consejo Europeo de Investigación --ERC, por sus siglas en inglés-- en la convocatoria Starting Grant para jóvenes investigadores e investigadoras, dotada con 1,5 millones de euros, para el desarrollo del proyecto Regubiome (Transcriptional REGUlation as a mediator of bacterial interactions in the microBIOME).

El CIPF, instituto biomédico de excelencia apoyado económicamente por el Consell a través de la Conselleria de Sanidad es, según los rankings de Scimago, que miden la visibilidad y calidad de la producción científica, el centro el centro de la Comunitat Valenciana mejor valorado a nivel mundial en el campo de ciencias de vida y tiene instalaciones innovadoras donde la doctora Llorens podrá desarrollar este proyecto vanguardista.

Regubiome, que tendrá una duración prevista de cinco años, se centra en dos bacterias específicas de la microbiota intestinal con gran impacto en nuestra salud: Fusobacterium nucleatum (asociada al cáncer colorrectal) y Lacticaseibacillus rhamnosus (usado como probiótico).

El proyecto estudiará qué factores externos influyen en la expresión de los diferentes genes y las distintas funciones en estos dos microorganismos, detalla el centro de investigación.

La experta valenciana abordará también los mecanismos moleculares en 2 cada una de estas bacterias para reconocer y adaptarse a los cambios en la dieta y en el entorno intestinal, cambios en el pH, las interacciones con otras bacterias de la microbiota intestinal y las interacciones directas con el intestino humano.

"El proyecto Regubiome arrojará luz sobre cómo las bacterias de la microbiota intestinal regulan sus funciones y cómo ello tiene un impacto en nuestra salud.

Además, en el caso de Fusobacterium nucleatum, permitirá entender mejor cuál es su papel en el desarrollo de cáncer colorrectal", destaca Lloréns Rico.

Según datos de la Asociación Española contra el Cáncer, en 2022, el cáncer colorrectal fue el tipo de cáncer más diagnosticado en España, con más de 40.000 nuevos casos.

Los tumores colorrectales suponen la segunda causa de muerte por cáncer, solamente por detrás del cáncer de pulmón.

"En el caso de Lacticaseibacillus rhamnosus, nos permitirá entender mejor algunos de sus beneficios como probiótico. Además, a largo plazo este proyecto nos proporcionará herramientas para diseñar nuevos tratamientos personalizados para enfermedades relacionadas con la microbiota intestinal, basados en probióticos "a medida" y en poder controlar con precisión las funciones de la microbiota", concluye la investigadora del CIPF.

Las bacterias de la microbiota intestinal ejercen funciones esenciales para nuestro organismo, como digerir algunos compuestos de nuestra dieta para producir nutrientes esenciales o regular las respuestas de nuestro sistema inmunológico.

Sin embargo, a pesar de su importancia, todavía sabemos muy poco de cómo las bacterias intestinales realizan todas estas funciones.

Las bacterias se adaptan continuamente a cambios en su entorno alterando las funciones que realizan para así poder sobrevivir, así que entender qué factores externos --como la dieta o la presencia de otros microorganismos-- influencian la expresión de las diferentes funciones de la microbiota es de vital importancia para entender el impacto de la microbiota en nuestra salud.

Las ERC Starting Grants apoyan la investigación de vanguardia y ayudan a los investigadores en el inicio de su carrera. En 2023 las ayudas ascienden a 3 más de 628 millones de euros para un total de 400 proyectos. Esta financiación forma parte del programa Horizonte Europa de la Unión Europea.

España ocupa la séptima posición con un total de 23 investigadores/as seleccionados, por detrás de Alemania (87 seleccionados), Francia (50), Holanda (44) Reino Unido (32) e Israel (27).

Se han presentado un total de 2696 propuestas, de las cuales solo 400 han sido elegidas en tres áreas: ciencias de la vida, ciencias físicas e ingeniería y ciencias sociales y humanidades.

En las tres áreas España ha obtenido un total de 23 ayudas siendo el único centro valenciano el CIPF. Con esta, son 5 las ERC logradas en los últimos años por el CIPF en todas sus categorías.

La presidenta del ERC, la profesora Maria Leptin, ha resaltado: "Esta convocatoria de Starting Grants hemos tenido uno de los porcentajes más altos de mujeres beneficiarias hasta la fecha, algo que espero que siga aumentando. Felicidades a todos los ganadores y ganadoras y muy buena suerte en el camino hacia el descubrimiento".

BRILLANTE CARRERA

Tras finalizar su Licenciatura en Biotecnología en la Universitat Politècnica de València, realizó un Máster en Biofísica en la Universidad Autónoma de Madrid, becada por la Fundación la Caixa.

Se doctoró en Biomedicina en el Centro de Regulación Genómica y la Universitat Pompeu Fabra, con Premio Extraordinario de Doctorado y Premi al Jove Investigador de la Societat Catalana de Biologia.

Continuó su carrera en la KU Leuven (Bélgica), donde obtuvo una amplia experiencia postdoctoral en el estudio de la microbiota intestinal.

Tras cinco años en Bélgica, Verónica Lloréns Rico obtuvo un contrato Ramón y Cajal para incorporarse en el Centro de Investigación Príncipe Felipe en enero de 2023 como jefa de grupo, liderando sus propias líneas de investigación en su grupo Biología de Sistemas en Interacciones Microbiota-Hospedador.