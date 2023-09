Investigadora UCLM Blanca Quintana recibe un premio del CEA por sus aportaciones a la visión por computador y robótica

El Comité Español de Automática (CEA) ha otorgado el accésit al Premio al Joven Talento Femenino 2023 a Blanca Quintana Galera, investigadora del grupo de Visión por Computador 3D y Robótica (3DVC&R) de la Universidad de Castilla-La Mancha. El jurado justifica la concesión de este reconocimiento "por la calidad científico-técnica de sus aportaciones al campo de la visión por computador y robótica y por su participación en proyectos de investigación de relevancia".

Blanca Quintana Galera es doctora ingeniera industrial formada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Ciudad Real, donde también realizó su tesis doctoral --con calificación de sobresaliente cum laude-- bajo la dirección del catedrático Antonio Adán Oliver, director del grupo 3DVC&R, según ha informado la Universidad regional en nota de prensa.

La investigadora ha centrado su trabajo en el campo de la visión por Computador 3D, donde ha realizado significativas aportaciones en las líneas de generación automática de modelos semánticos 3D de edificios con escáneres láser, segmentación 3D y métodos de digitalización inteligente de interiores con robots móviles.

Fruto de esta labor ha recibido varios premios individuales y colectivos, como el correspondiente a la mejor tesis doctoral, que le concedió también el Comité Español de Automática en 2020; o el premio del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales de España (23rd International Congress on Project Management and Engineering), lo que avala un plus de calidad en su investigación.

Aunque actualmente es profesora contratada doctora en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, sigue formando parte del grupo 3DVC&R y participando en los proyectos llevados a cabo por dicho grupo. Además, se espera contar con su participación como profesora invitada en el máster de Automática y Robótica que comienza este año 2023 en la UCLM.