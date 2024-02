Investigador de UHU señala que "el riesgo toxicológico" de elementos en suelo es "mínimo en el aire de Riotinto"

El profesor de la Universidad de Huelva y coordinador de la Unidad de Calidad del Aire del CSIC-UHU, Jesús de la Rosa, ha asegurado que "no hay riesgo ni carcinogénico ni toxicológico" sobre las partículas "que respiran los habitantes de la Franja Pirítica de Huelva".

En declaraciones a Europa Press, preguntado por el estudio de la Universidad de Granada que refleja "concentraciones anómalas" de elementos tóxicos en suelos urbanos de Riotinto y sus "efectos" en la salud, De la Rosa ha explicado que este estudio lo que realiza es un análisis de las partículas de suelos representativos, es decir, "su composición química", y "está haciendo una evaluación de riesgos tanto toxicológico como carcinogénico sobre la salud", pero la pregunta es "cuánto de ese suelo va al aire", y "eso lo contestamos nosotros", mediante el muestreo del aire".

"Nosotros lo que hacemos es analizar las partículas que respiramos, es decir, partículas inferiores a diez micras. Se muestrea tanto en Minas de Riotinto, Nerva como en La Dehesa. Una acción que venimos realizando desde 2009 en Nerva, de hecho es una de las series más antiguas que hay en toda España, y en Riotinto y en La Dehesa desde el año 2017, desde que empieza ya la fase operativa del proyecto Atalaya", ha explicado.

Así, De la Rosa ha detallado que, según sus cálculos, el riesgo toxicológico y carcinogénico es "mínimo, aunque tengamos altas concentraciones de metales o partículas potencialmente tóxicas en el suelo", tal y como se recoge en el trabajo liderado por Carlos Boente y publicado en la revista 'Atmospheric Environment' en el que se ha realizado un estudio de las partículas que respira la población de esta zona de la provincia.

"Pero a partir de ahí, hay muchas preguntas. Por ello, nosotros vamos un poco más allá de ese trabajo, ya que en realidad el suelo no tiene por qué ser cien por cien lo que respiran las personas. Pensemos que en el aire no todo lo que se respira es suelo. Nuestro medio de análisis, que son las partículas atmosféricas, es un medio muy complejo y que, repito, por supuesto que no el cien por cien de lo que está en un suelo va a ir a lo que es los pulmones de los habitantes de la Faja Pirítica", ha señalado.

De este modo, De la Rosa concluye que "con la misma metodología", el estudio de la Universidad de Huelva, "demuestra claramente sobre PM10 o sobre partículas que respira la población que no hay riesgo ni carcinogénico ni toxicológico".