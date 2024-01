Un investigador dice que la presunta red yihadista de cárceles hablaba de estar preparada "para la lucha y el martirio"

Habrían aprovechado el tiempo en prisión "como una oportunidad para continuar la lucha hasta la victoria o el martirio"

Uno de los agentes de la Guardia Civil encargados de investigar a los acusados de formar un frente yihadista mientras estaban en prisión para unir a presos por delitos relacionados con el terrorismo islamista ha asegurado este martes en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional que los tres integrantes hablaban de "estar preparados para la lucha y el martirio".

El agente del Instituto Armado, que ha comparecido como testigo protegido, se ha expresado así durante la segunda sesión de la vista oral por la que Mohamed E., Karim A. y Abdellah A. se enfrentan a 12 años de cárcel y 10 de libertad vigilada por un delito de constitución de grupo terrorista. El cuarto acusado, Abderrahmane T., conocido como Mohamed A, se encuentra en busca y captura.

A preguntas de la Fiscalía, el investigador ha explicado que en las cartas intervenidas a los acusados se recogía que ninguno de ellos concebía que en sus planes participase "nadie que no tuviera la militancia" que ellos profesaban. En concreto, ha aclarado que no se juntaban con gente que no compartiese "el ideario" del Estado Islámico.

En esas misivas los acusados hablaron de un plan: el programa patio. "En las mismas cartas se refieren a estar preparados para cuando estén fuera, para la lucha y el martirio. Se dan muchos ánimos y controlan qué se está llevando a cabo. Llama la atención que internos que no tienen relación directa con ellos se refieran al programa patio sin haber coincidido con ellos", ha apuntado.

Los acusados, ha sostenido el agente, hacían constante alusión a su preparación y consideraban "el tiempo en prisión como una oportunidad" que les daba "alas para continuar la lucha hasta la victoria o el martirio".

COMO LA "ESTRUCTURA DE ETA"

El investigador también ha hablado de la expresión frente de cárceles, un nombre acuñado por el fugado Mohamed A. Un segundo agente, que también ha comparecido este martes, ha señalado que el mencionado "copió la estructura de ETA", que también tenía un frente de este tipo. "Él habla de colectivo", ha añadido.

"Estando en (la prisión) de Murcia en 2018 (Mohamed A.) se pone en huelga de hambre porque quiere reclamar que se junte a todos los presos islamistas. Dice que está en huelga por lo del patio, y Mohamed E. le manda ánimos e incluso le propone realizar una huelga conjunta", ha relatado el agente, que también ha explicado que Karim A. le envió una carta pidiéndole que no se juntase con los no creyentes.

En lo relativo a las pintadas en la cárcel, el testigo ha aseverado que los acusados las realizaban "en lugares donde estuvieran a la vista para terceros internos", y que consistían en, por ejemplo, banderas de DAESH.

Entre las otras pruebas en contra de los acusados se cuentan las cartas que no pasaron los controles penitenciarios, así como los textos religiosos y 'nasheeds', los cánticos utilizados por las organizaciones yihadistas para alentar el ánimo de sus militantes y combatientes.

Se encontró, además, "un escrito en que decían que los miembros que estaban en la cárcel tenían que seguir preparados para la yihad armada". De todos esos textos se realizaron exámenes caligráficos y, según el agente, resultaron positivos.

"SOLDADOS DEL CALIFATO"

El abogado de Mohamed E. ha preguntado al testigo si encontraron un solo hecho delictivo como resultado de sus pesquisas. "Se conminaba al receptor (de las cartas) a seguir preparados para la lucha. La bandera, el himno y los nasheeds dan idea en favor de quien se están enviando esas cartas. Esa bandera, con esa disposición y ese dibujo, solo lo utiliza el DAESH", ha respondido.

Así, el agente ha zanjado señalando que los acusados hablaban de "eliminar al enemigo", e incluso uno de los acusados habló de degollarlo. "Ellos mismos se califican como soldados del califato, como miembros de esa organización terrorista. La pertenencia o asumir que uno pertenece no es baladí", ha concluido.

La vista oral se reanudará este miércoles con más testificales y, previsiblemente, concluirá el jueves con los informes finales y el turno de última palabra.

REPETICIÓN DEL JUICIO

Cabe recordar que la Fiscalía sostiene que, "actuando de común acuerdo", los acusados decidieron formar una red para liderar a "todos" los encarcelados por terrorismo yihadista en diferentes cárceles del país para que "no abandonaran dicho ideario" y "actuaran conforme a directrices comunes".

Con todo, la red habría extendido sus tentáculos más allá de condenados por terrorismo para "adoctrinar, radicalizar y captar" a nuevos adeptos difundiendo consignas afines a Estado Islámico.

Se trata de la segunda vez que los acusados se sientan en el banquillo después de que, en junio del pasado año, la Sala de Apelación estimase el recurso de Fiscalía y anulase por segunda vez la absolución dictada por la Sala de lo Penal a favor de los cuatro acusados, ordenando repetir la vista oral.

En concreto, los magistrados apreciaron "insuficiencia, irracionalidad y clara incoherencia" en el relato de hechos probados de la sentencia recurrida "para nutrir de fundamento fáctico bastante a la falta de elementos y a su finalidad respecto de los ilícitos penales por los que se ejerció la acusación".

A juicio de los magistrados, "se sigue un desarrollo argumental que incurre en quiebras ilógicas de tal magnitud que las conclusiones alcanzadas no pueden considerarse basadas en ninguna de las razones aducidas".

"Y, en consecuencia, como la sentencia continúa con argumentaciones contradictorias sobre tales extremos fácticos en ella que hacen que los meritados hechos probados no cuenten con la racionalidad exigible a la respuesta judicial, apreciamos la vulneración del alegado derecho de las acusaciones a obtener una respuesta motivada que responda a su derecho a que la tutela judicial sea efectiva", añadía la sentencia.