Investigador del procés niega estar detrás de tuits contra el independentismo

El teniente coronel Daniel Baena, jefe de la policía judicial de la Guardia Civil de Cataluña, ha negado hoy en el juicio del "procés" estar detrás de un perfil anónimo de Twitter desde el que se lanzaron comentarios políticos beligerantes con el independentismo.

Nada más llegar el turno de la primera defensa en el juicio del "procés", el teniente coronel ha sido preguntado por la cuenta de @maquiavelo1984 y el pseudónimo de Tácito, desde el que se criticó a dirigentes políticos de Cataluña.

"Ya sé por qué me lo pregunta", ha dicho Baena, que ha negado de plano estar detrás de este perfil de Twitter. Lo que ocurre, ha explicado, es que "ha habido una asociación" entre él y esa cuenta porque él la seguía desde el perfil personal de la red que tenía entonces, y así fue publicado en prensa.

"No soy propietario de esa cuenta", ha asegurado el teniente coronel, que ha recordado que este asunto fue "desmentido" en numerosas ocasiones, incluido en el Congreso y en el Senado. De hecho, en una sesión de control al Gobierno del año pasado, el entonces ministro del Interior Juan Ignacio Zoido salió en defensa de Baena y negó que fuese el autor de los tuits de aquella cuenta.

A preguntas de Van den Eynde, el mando de la Guardia Civil ha negado haber publicado en sus cuentas personales de Facebook e Instagram la misma imagen de perfil que tenía el citado perfil de Twitter: una serpiente de cascabel enroscada.

Si bien, después de que el presidente del tribunal, Manuel Marchena, accediese a exhibir la imagen, el teniente coronel ha matizado: "No lo recuerdo, creo que no. (...) Tengo muchísimas fotos, puede que haya usado fotos de Internet, pero creo que no".

Ha justificado además que seguía esa cuenta, en cuyo perfil el usuario se presenta como "politólogo", porque es licenciado en Ciencias Políticas y en aquel momento seguía a politólogos y periodistas, porque le "inquietaba".

La atribución de este perfil a Baena por parte de las defensas es una de las bases en su intento de desacreditar la neutralidad de unos informes policiales que nutrieron la causa que ahora juzga el Tribunal Supremo y que dan aire a las acusaciones de rebelión y malversación.