La inversión prevista para el Museo de la Ciudad irá a la oficina de turismo y al refuerzo de la muralla

La inversión prevista para levantar el Museo de la Ciudad irá finalmente a la nueva oficina de turismo y a trabajos de refuerzo en la muralla. De esta forma, el Ayuntamiento de Jaén pretende no perder el 1,5 millones de euros con cargo al Edusi que iba a destinar al futuro museo y que no ha podido llevar a cabo tras no contar en tiempo con la cesión por parte de la Junta de Andalucía del solar de los Uribe, en el casco antiguo.

El alcalde de Jaén, Julio Millán, en declaraciones a Europa Press, ha insistido en que el solar de los Uribe es "un espacio que debe recuperarlo la ciudad para ponerlo en valor y sacarle el máximo partido posible", de ahí que desde el Ayuntamiento no se renuncie a este espacio, ahora propiedad de la Junta de Andalucía, y que al que también aspira el Ministerio de Cultura para poder ampliar el Archivo Histórico Provincial, ubicado en el convento de Santo Domingo.

Se da la circunstancia de que el Archivo se ubica en Santo Domingo gracias a un convenio con Diputación, que es la propietaria del inmueble, y que expira en 2023. Por eso, y de cara al fin de dicho convenio, el Ayuntamiento ya ha planteado a la Diputación la firma de un protocolo que permita sumar Santo Domingo a "un proyecto integral desde el punto de vista cultural".

Ello implicaría que el Ministerio de Cultura debería buscar una nueva ubicación para el Archivo Histórico Provincial, que a su vez gestiona la Junta de Andalucía. De hecho, el Ministerio ha presupuestado en sucesivas anualidades hasta ocho millones de euros para ampliar el Archivo debido a los problemas de espacio que presenta. De ahí, que pretenda hacerse también con el solar de los Uribe, por su proximidad a Santo Domingo y la posibilidad de conectar ambos espacios.

Por lo pronto, el alcalde ya ha sugerido al Ministerio de Cultura que vaya buscando otros espacios para el Archivo Histórico Provincial. En este sentido, ha planteado que el solar anexo al Museo Íbero sería un buen espacio para construir un nuevo archivo, sin problemas de espacio.

Mientras todo esto se resuelve, el dinero del futuro Museo de la Ciudad de Jaén se va a repartir entre acondicionar los bajos que tiene el Ayuntamiento en la Carreta de Jesús para levantar una oficina de turismo y trabajos de refuerzo de la muralla.

Millán ha indicado que los dos proyectos ya tienen el visto bueno ministerial por lo que ya se puede proceder a su licitación por parte del Ayuntamiento. Asimismo, ha insistido en que el Gobierno local (PSOE-Cs) no va a renunciar la proyecto del Museo de la Ciudad y que saldrá adelante con otras fuentes de financiación diferentes al Edusi.

Con el Museo de la Ciudad de Jaén, de llegarse a construir finalmente en el solar de los Uribe, el Ayuntamiento de Jaén pretende poner en valor los restos romanos y de un palacio mozárabe que están enterrados en este solar, que durante muchos años ha sido utilizado como aparcamiento por parte de los vecinos de la zona.

Ya en diciembre del 2019 el pleno del Ayuntamiento de Jaén aprobó por unanimidad una resolución para solicitar a la Junta el terreno, ubicado entre la plaza Santa Luisa de Marillac y la calle Los Uribe. Por ello, en enero de 2020, el Consistorio trasladó la petición formal a la administración autonómica, a cuyo área de Patrimonio corresponde materializarla.

El futuro Museo contaría con elementos didácticos para la interpretación del cambio urbanístico que ha sufrido la ciudad en sus más de 5.000 años de historia, así como de los aspectos culturales y etnográficos que la caracterizan. También se plantea espacio para sala de exposiciones y una zona de cafetería con mirador.

Por otro lado, se dejaría la puerta abierta, ya con una intervención posterior, a la integración de los restos arqueológicos romanos y mozárabes que presenta el solar en el subsuelo, que permitirían incluso su conexión bajo tierra con el raudal de la Magdalena.